Количество случаев заражения COVID-19 превысило 800 тысяч
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превышает 800 тысяч человек, 39 тысяч 33 человека умерли от этой болезни, 172 тысяч 396 человек вылечились.
Источник: данные сайта worldometers
Детали: По последним данным, в мире заразились коронавирусом 803 тысячи 180 человек.
Больше всего инфицированных в США – 164 тысячи 435 человек, в Италии – 101 тысяча 739 человек, Испании – 94 тысячи 417 человек и Китае – 81 тысяча 518 человек.
Больше всего умерших от COVID-19 в Италии (11 тысяч 591 человек) и Испании (8 тысяч 189 человек). В Испании также наибольший прирост новых жертв +473.
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Предыстория:
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По состоянию на 10:00 31 марта в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.