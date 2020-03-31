Количество случаев заражения COVID-19 превысило 800 тысяч

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Вторник, 31 марта 2020, 16:35

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превышает 800 тысяч человек, 39 тысяч 33 человека умерли от этой болезни, 172 тысяч 396 человек вылечились.

Источник: данные сайта worldometers

Детали: По последним данным, в мире заразились коронавирусом 803 тысячи 180 человек.

Больше всего инфицированных в США – 164 тысячи 435 человек, в Италии – 101 тысяча 739 человек, Испании – 94 тысячи 417 человек и Китае – 81 тысяча 518 человек.

 

Больше всего умерших от COVID-19 в Италии (11 тысяч 591 человек) и Испании (8 тысяч 189 человек). В Испании также наибольший прирост новых жертв +473.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 мир жертвы


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