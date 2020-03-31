Коронавірус: в Україні підтвердили нові випадки захворювання

Станом на 10.00 31 березня в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.

Джерело: Центр громадського здоров'я

Дослівно: "Станом на 10:00, 31 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 549 випадків COVID-19".

Деталі: Найбільше випадків зафіксовано у столиці України Києві - 107.

Випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 36 випадків;

Волинська обл. — 3 випадки;

Дніпропетровська обл. — 9 випадків;

Донецька обл. — 6 випадків;

Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;

м. Київ — 107 випадків;

Київська обл. — 52 випадки (2 летальних);

Кіровоградська обл. — 4 випадки;

Львівська обл. — 6 випадків;

Луганська обл. — 2 випадки;

Одеська обл. — 11 випадків;

Полтавська обл. — 1 випадок;

Рівненська обл. — 13 випадків (3 летальних);

Сумська обл. — 10 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. — 78 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 3 випадки;

Черкаська обл. — 50 випадків;

Чернівецька обл. — 90 (2 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 2 випадки.

Усього наразі зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19 в Україні, а 8 людей уже одужали. Загалом з початку року Центр громадського здоров’я отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

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