Коронавірус: в Україні підтвердили нові випадки захворювання
Станом на 10.00 31 березня в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.
Джерело: Центр громадського здоров'я
Дослівно: "Станом на 10:00, 31 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 549 випадків COVID-19".
Деталі: Найбільше випадків зафіксовано у столиці України Києві - 107.
Випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 36 випадків;
- Волинська обл. — 3 випадки;
- Дніпропетровська обл. — 9 випадків;
- Донецька обл. — 6 випадків;
- Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
- Закарпатська обл. — 1 випадок;
- Запорізька обл. — 13 випадків;
- Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;
- м. Київ — 107 випадків;
- Київська обл. — 52 випадки (2 летальних);
- Кіровоградська обл. — 4 випадки;
- Львівська обл. — 6 випадків;
- Луганська обл. — 2 випадки;
- Одеська обл. — 11 випадків;
- Полтавська обл. — 1 випадок;
- Рівненська обл. — 13 випадків (3 летальних);
- Сумська обл. — 10 випадків (1 летальний);
- Тернопільська обл. — 78 випадків (1 летальний);
- Харківська обл. — 1 випадок;
- Херсонська обл. — 1 випадок;
- Хмельницька обл. — 3 випадки;
- Черкаська обл. — 50 випадків;
- Чернівецька обл. — 90 (2 летальний) випадків;
- Чернігівська обл. — 2 випадки.
Усього наразі зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19 в Україні, а 8 людей уже одужали. Загалом з початку року Центр громадського здоров’я отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.
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Передісторія:
- Станом на ранок 31 березня у світі з 787 010 випадків захворювання 166 214 осіб одужали та 37 820 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.