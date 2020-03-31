Коронавірус: в Україні підтвердили нові випадки захворювання

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Вівторок, 31 березня 2020, 10:08

Станом на 10.00 31 березня в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.

Джерело: Центр громадського здоров'я

Дослівно: "Станом на 10:00, 31 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 549 випадків COVID-19".

Деталі: Випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 36 випадків;
  • Волинська обл. — 3 випадки;
  • Дніпропетровська обл. — 9 випадків;
  • Донецька обл. — 6 випадків;
  • Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
  • Закарпатська обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 13 випадків;
  • Івано-Франківська область — 45 (3 летальних) випадків;
  • м. Київ — 107 випадків;
  • Київська обл. — 52 випадки (2 летальних);
  • Кіровоградська обл. — 4 випадки;
  • Львівська обл. — 6 випадків;
  • Луганська обл. — 2 випадки;
  • Одеська обл. — 11 випадків;
  • Полтавська обл. — 1 випадок;
  • Рівненська обл. — 13 випадків (3 летальних);
  • Сумська обл. — 10 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська обл. — 78 випадків (1 летальний);
  • Харківська обл. — 1 випадок;
  • Херсонська обл. — 1 випадок;
  • Хмельницька обл. — 3 випадки;
  • Черкаська обл. — 50 випадків;
  • Чернівецька обл. — 90 (2 летальний) випадків;
  • Чернігівська обл. — 2 випадки.

Усього наразі зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19 в Україні, а 8 людей уже одужали. 

Доповнюється...

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019


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