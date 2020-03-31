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Ще двоє українців померли від коронавірусу

Вівторок, 31 березня 2020, 18:34
Ще двоє українців померли від коронавірусу

У Чернівецькій області 31 березня померли двоє інфікованих коронавірусом пацієнтів.

Джерело: повідомлення на сторінці Facebook Чернівецької обласної державної адміністрації

Деталі: Одна з них – це 65-річна жінка. Вона потрапила до Хотинської центральної районної лікарні 25 березня. До того три дні лікувалася вдома. 30 березня після обіду їй розпочали неінвазивну вентиляцію легень. Ввечері вона отримала позитивний результат тесту на COVID-19. 31 березня стан недужої різко погіршився, жінка померла.

Ще один – 58-річний чоловік. Його госпіталізували до Обласної клінічної лікарні 24 березня.  З 27 березня недужий був у реанімації у важкому стані, а 28 березня у нього було підтверджено COVID-19.  У ніч проти 30 березня його стан значно погіршився. Чоловік хворів також на цукровий діабет.

Нагадаємо:

  • У Чернівецькій області облаштували "карантинно-епідеміологічні" блок-пости при в'їздах в область та у 5 селах.
  • Станом на 10:00 31 березня в Україні загалом підтвердили 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали. З них на Буковині захворіли 90 людей, двоє померли.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019жертви
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