На в’їздах в Чернівецьку область встановили блок-пости

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Вівторок, 31 березня 2020, 17:28

У Чернівецькій області облаштували "карантинно-епідеміологічні" блок-пости при в'їздах в область та у 5 селах.

Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА.

Дослівно: "У Чернівецькій області облаштовано 14 карантинно-епідеміологічних постів. 9 із них у населених пунктах: Колінківці Хотинського району, Брусниця та Лужани Кіцманського району, Великий Кучурів Стороженецького району, Чагор Глибоцького району, де у цілодобовому режимі чергують рятувальники та працівники поліції".

Деталі: Також 5 постів розташовані поблизу стаціонарних поліцейських станцій при в’їздах в область.

Що було раніше: Керівництво Чернівецької області виступало за введення особливого режиму в’їзду та виїзду в регіон та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.

Загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом на Буковині становить 90 осіб.

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Теми: Чернівецька область коронавірус карантин


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