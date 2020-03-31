Еще двое украинцев умерли от коронавируса
В Черновицкой области 31 марта погибли двое инфицированных коронавирусом пациентов.
Источник: сообщение на странице Facebook Черновицкой областной государственной администрации
Детали: Одна из них - это 65-летняя женщина. Она попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого три дня лечилась дома. 30 марта после обеда ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. 31 марта состояние заболевшей резко ухудшилось, женщина умерла.
Еще один - 58-летний мужчина. Его госпитализировали в Областную клиническую больницу 24 марта. С 27 марта больной был в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта у него был подтвержден COVID-19. В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом.
Напомним:
- В Черновицкой области обустроили "карантинно-эпидемиологические" блок-посты при въездах в область и в 5 селах.
- По состоянию на 10:00 31 марта в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели. Из них на Буковине заболели 90 человек, двое умерли.