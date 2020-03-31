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В "ДНР" признались о заболевании коронавирусом

Вторник, 31 марта 2020, 21:35
В ДНР признались о заболевании коронавирусом

В так называемой "ДНР" сообщили о первом случае коронавируса на оккупированной территории Донецкой области.

Источник: так называемая "министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко, которую цитирует hromadske

Детали: По ее словам, инфицированный - женщина, 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном.

24 марта ей стало плохо, а 29 марта она обратилась на горячую линию местного Минздрава.

Женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет, утверждает Долгошапко.

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Темы: коронавирусэпидемияДонбасс
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