В "ДНР" признались о заболевании коронавирусом

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Вторник, 31 марта 2020, 21:35

В так называемой "ДНР" сообщили о первом случае коронавируса на оккупированной территории Донецкой области.

Источник: так называемая "министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко, которую цитирует hromadske

Детали: По ее словам, инфицированный - женщина, 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном.

24 марта ей стало плохо, а 29 марта она обратилась на горячую линию местного Минздрава.

Женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет, утверждает Долгошапко.

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Темы: коронавирус эпидемия Донбасс


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