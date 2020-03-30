Жити в окупації, коли в усьому світі пандемія. Як проходить карантин у Криму і на Донбасі

"Уже в эту субботу первые 50 человек получат пробирку с коктейлем от коронавируса. Начало в 18:00", – повідомляв донецький нічний клуб "Чикаго" напередодні 20 березня у своєму Instagram.

Тобто на восьмий день карантину, який ввів український уряд. У Донецьку він не почався. Як і на всій іншій окупованій частині Донеччини, Луганщини та Криму. Діти продовжили ходити до школи, дорослі – на роботу, міські автобуси – за маршрутами і в депо.

Пасажирам не треба показувати спецдозвіл для проїзду, а за порушення обмежувальних заходів не штрафують. Бо заборони українського уряду тут не працюють. А окупаційна "влада" дуже повільно запроваджує свої.

14 березня очільник окупаційної "влади" на Донеччині Денис Пушилін ввів "режим підвищеної готовності". Людей зобов'язали повідомляти про приїзд з-за кордону, перевіряти температуру перед роботою, не проводити масові заходи тощо.

Схожий "режим" 17 березня ввів контрольований Росією "голова" Криму Сергій Аксьонов.

А лише 19 березня запустив "оперативний штаб з профілактики поширення коронавірусу" на півострові. Хоча за понад два тижні до цього "міністерство охорони здоров'я" окупаційної влади повідомило про приблизно 50 людей, які повернулися з-за кордону з підозрою на Covid-19.

19 березня у світі вже було понад 230 тисяч встановлених інфікованих, а Італія обійшла Китай – епіцентр поширення вірусу – за кількістю загиблих.

Паралельно "чиновники" на окупованих територіях продовжували нагороджувати кращих працівників культури, відкривали дитячі садочки і святкувати 6-у річницю невизнаного світом референдуму в захопленому Криму.

23 березня школи в окупованому Криму пішли на карантин з переведенням на дистанційне навчання. На окупованій Донеччині – на канікули. З 30 березня на дистанційне переходять школи окупованої Луганщини.

Коледжі та університети в різний час перейшли на дистанційне навчання.

27 березня, коли інфікованих Covid-19 у світі стало понад 550 тисяч, а померлих – майже 25 тисяч, Аксьонов і очільник окупаційної "влади" на Донеччині Денис Пушилін майже синхронно заявили про "додаткові заходи" у зв'язку з пандемією.

У Криму декларують, що забороняють масові заходи, закривають кафе, ресторани, розважальні заклади, салони краси тощо.

На окупованій частині Донеччини обмежують виїзд в Росію, вводять "меры ответственности" за порушення 14-денної ізоляції після в'їзду на територію, припиняють роботу розважальних закладів тощо.

Ситуація з коронавірусом у тимчасово окупованому Криму

Рівень ізольованості: українські КПВВ відкриті для частини громадян, працює аеропорт у Сімферополі, ходять автівки та поїзди Керченським мостом.

Кількість хворих на Covid-19: 15 (непідтверджені дані).

Карантин, введений Україною, не працює. Окупаційна влада самостійно вводить деякі обмеження.

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"Каланчак", "Чаплинка" і "Чонгар"

"З Криму неможливо виїхати на територію України (підконтрольну уряду – УП), а я регулярно туди їздив в особистих справах", – розповідає УП один з жителів Сімферополя.

Перехід через КПВВ на материкову Україну – це єдина точка, у якій запроваджений урядом карантин дотикається до життя людей на півострові.

З 16 березня виїхати з Криму через КПВВ можуть лише ті українці, які мають реєстрацію (прописку) на материковій Україні. А в'їхати – українці та члени їхніх родин з реєстрацією в АРК або в Севастополі.

Тобто на територію Криму зараз може в'їхати українець з реєстрацією в Ялті, виїхати – українець з реєстрацією в Запоріжжі. Але у зворотному напрямку це не працює, принаймні, якщо їхня подорож не має гуманітарних підстав.

Такими є перевезення старенької бабусі через адмінмежу чи постійна робота на півострові/материку, каже міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Іноземці або люди без громадянства повинні погодити свій "виїзд" з півострова з Міністерством з питань реінтеграції окупованих територій.

Подорожуючим з Криму до материкової України прикордонники вимірюють температуру на КПВВ.

На обмеження пішла й окупаційна влада: від 18 березня з боку материкової України не пускають іноземців і людей без громадянства.

"Державі-окупанту не дуже потрібні самі кримчани"

"Дорогі кримчани!" – звертається до жителів півострова Офіс президента на 15-тий день карантину. Закликає дотримуватися правил гігієни, переходити на дистанційну роботу, залишатися вдома, не подорожувати і не ходити в місця скупчення людей.

А також вказує номери гарячих ліній та посилання на сторінки представництва президента в АР Крим, де мають фахово консультувати з актуальних для кримчан питань.

Голова цього представництва Антон Кориневич на запитання, що достеменно відомо про ситуацію з поширенням коронавірусу на півострові, каже: "Ситуація напружена".

"Громадяни України, які проживають у Криму, зокрема активісти, наші активні громадяни закликають кримчан бути обачними, обережними. Перш за все, самостійно піклуватися про себе, розуміючи, що державі-окупанту не дуже потрібні самі кримчани. Їй цікава військова присутність у Чорноморсько-Азовському регіоні", – пояснює Кориневич.

Постійний представник президента в Криму Антон Кориневич на акції солідарності з кримчанами, які борються проти російської окупації, 9 березня 2020 року ФОТО: Микола Мирний, ZMINA

Для догляду за гігієною радить зважати на рекомендації української влади та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"З медичними послугами в тимчасово окупованому Криму є великі проблеми. Ми це знали, кримчани нам про це говорили і до ситуації з коронавірусом. Тому в нас викликає серйозні побоювання ситуація щодо спроможності наших громадян отримувати якісну медичну допомогу", – каже Кориневич.

І нагадує, що надавати всю необхідну допомогу цивільному населенню є обов'язком держави-окупанта.

Держава-окупант, точніше кримський "МОЗ" у її обличчі, почала нерегулярно повідомляти про ситуацію з поширенням коронавірусу на своєму сайті з 3 березня.

Запевняла в наявності ліків, масок, противірусних костюмів першого класу захисту, апаратів штучної вентиляції легень, заперечувала "неправдиву інформацію з соцмереж" навколо ситуації з Covid-19 та звітувала про готовність Сімферопольської лікарні №7 прийняти значну кількість хворих на коронавірус.

Перевірити правдивість таких заяв, і відповідно рівень надання допомоги поки неможливо.

"Я неофіційно зустрічався з колегами. Як вони зараз з цим борються? Спеціальної боротьби як такої немає. Усіх підозрілих людей відправляють на нібито карантин і лікують в інфекційних лікарнях", – каже український медик, який на початку березня повернувся з Криму.

Станом на 9 березня на півострові було 58 людей з підозрою на коронавірус і жодного хворого, додає він.

"Як медик я постійно приїжджаю і цікавлюся, що там відбувається. Другий раз я такий факт почув: казали лікарі, що в Білогорському районі з медикаментами дуже важко і замість ліків тупо капають фізрозчин. Це взимку казали.

І те ж саме зараз каже лікар Бахчисарайського району. Вони зі знайомою за голови хапаються, препаратів нема", – розповідає медик.

"Выполняйте рекомендации главного госврача РФ"

Про перший встановлений випадок захворювання на коронавірус у Криму заявили 21 березня. Covid-19 виявили в чоловіка, який приїхав з Франції та перебував на карантині ще до підтвердження тесту.

Цього ж дня жителі півострова отримали повідомлення з рекомендаціями щодо особистої гігієни.

СкрІншот повідомлення від окупаційної влади

24 березня кількість хворих зросла до семи, 27-го – до 14, 28-го – до 15. Усі випадки, окрім останнього, окупанти називають привезеними з-за кордону.

"Від кашлю ніхто не тікає, але вулиці трохи спорожніли"

"Життя у Сімферополі почало змінюватись не так давно. Десь тиждень тому (приблизно з 16 березня – УП) влада почала рекомендувати (!) публічним закладам закриватися, але ТЦ, кінотеатри, музеї – все працює досі у повну силу.

Позникали всі антисептики та більшість вологих серветок з магазинів – отже, люди відчувають, що вірус може їх зачепити.

Але влада зовсім нічого не робить, навіть з держустановами – усі працюють, як і раніше. Хіба що малі підприємці почали переводити людей на роботу вдома. Транспорт їздить, як завжди, але усі водії мають бути в масках", – розповідає жителька Сімферополя Віолетта.

Її родина вирішила ізолюватися: чоловік почав працювати віддалено, а сама Віолетта перестала їздити з дитиною у транспорті.

"Літаки та інший транспорт з материкової Росії їздить, тому багато моїх знайомих зараз повернулись з Москви до Криму, "бо тут немає карантину", – пояснює дівчина.

"Перед тим, як здати дитину в садок, міряємо температуру і користуємося антисептиком. У принципі, як і на вході до поліклініки. Сьогодні ходили на медогляд: на вході температуру виміряли безконтактним термометром і обробили руки антисептиком. Усі ходять без масок, хоч їх і немає в аптеках. Кому треба – шиють багаторазові на замовлення", – ділиться мама з Севастополя.

"Масової паніки нема, від кашлю ніхто не тікає. Але, звичайно, вулиці трохи спорожніли. Масок і антисептиків немає, а якщо є, то за спекулятивними цінами.

Я користуюся тільки антисептиками, часто намагаюся не користуватися громадським транспортом. Але я не належу до основної групи ризику, тому сильно не переживаю", – ділиться мешканець Сімферополя.

Напис про відсутність масок і антисептиків в аптеці Керчі ФОТО: "Кримська правозахисна група", зроблене в період 23-27 березня

Інша жителька Сімферополя на противагу каже – в аптеках усе є: і маски, і антисептики.

"Магазини заповнені продуктами. Кафе, ТРЦ та інші працюють поки у звичайному режимі. Ніяких інформаційних плакатів не розклеєно. Деякі організації перевели на дистанційку, тільки ті, яким зручно віддалено працювати.

Панікують ті, кому властиво панікувати, або немає чим зайнятися. Інша частина населення – спокійна. Діти, наприклад, пішли на карантин, а вчителі ходять на роботу", – каже дівчина.

З 21 березня для школярів оголосили канікули. Раніше на дистанційне навчання перейшли деякі університети.

"У "Вконтакте" створили групи і викладають там завдання. Відчуття, ніби перевелася на заочне навчання: є певні терміни завдань, пропонують провести пару по скайпу, однак вивчення мов у такий спосіб – це трохи складно для мене", – розповідає про дистанційне навчання студентка з Севастополя.

Коронавірус у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей

Рівень ізольованості: закриті українські КПВВ, закриті КПВВ бойовиків. Частково відкритий в'їзд в Росію.

Кількість хворих на Covid-19: 0 (непідтверджені дані окупантів).

За інформацією "міністерства охорони здоров'я" на окупованій Луганщині, одна людина отримала позитивний тест на Covid-19, який перевірять повторно.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв про 12 інфікованих в окупованій Горлівці.

Карантин, введений Україною, не працює. Окупаційна влада самостійно вводить деякі обмеження.

П'ять КПВВ

З 22 березня жодне КПВВ – "Мар'їнка", "Майорське", "Новотроїцьке", "Гнутове", "Станиця Луганська" – не пропускає громадян через лінію розмежування.

Їх закрили, аби не дати Covid-19 поширитися на підконтрольну Україні територію. Тим самим перекрили доступ людей з окупованих районів на підконтрольну до завершення карантину.

Щоправда, причин для регулярного виїзду стало на одну менше. Під час карантину пенсіонерам не треба раз на 60 днів підтверджувати свій статус переселенця, що дозволяє отримувати пенсії та соцвиплати. Їх від цього звільняє новий закон.

Про закриття КПВВ пресштаб операції Об'єднаних сил повідомив за 7 годин до самого закриття. Вже наступного ранку близько 70 людей не могли пройти на окуповану територію, а ще 20 – застрягли в зоні переходу і не потрапили на контрольовану урядом територію, розповідає "Восток SOS", який 22 березня приїхав з моніторинговим візитом.

Згодом 35 людей таки пропустили з огляду на критичні ситуації.

Дозволяє перехід через КПВВ – за вагомої потреби – командувач операції Об'єднаних сил.

У перший день закриття КПВВ люди намагаються пройти через "Станицю Луганську" на тимчасово окуповану територію ФОТО: Facebook-сторінка "Восток SOS"

На територію окупованої Донеччини заборонений в'їзд з боку Росії та окупованої Луганщини людям без реєстрації, посвідчення про постійне проживання або адресної довідки з окупованої території. Винятки – громадяни РФ і міжнародних місій.

До винятків вдалася і сама Росія. Закриваючи кордон, уряд РФ залишив таку можливість для жителів тимчасово окупованої Луганщини та Донеччини з паспортами РФ. Тобто тих, кого Росія вважає своїми громадянами.

"Якщо ми намагаємося поінформувати громадянина, то там такого немає"

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, як і постпред президента в Криму, про окуповані території каже: "Ситуація там складна".

"Причому настільки, що працівники місцевих окупаційних органів почали масово вивозити свої родини до Росії і самі не дуже планували повертатися.

Очільник так званої "ДНР" навіть був змушений заборонити їм залишати територію ОРДЛО. Питання – навіщо ця заборона, якщо все так добре?" – зауважує Резніков.

Представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський розповідає, що на окупованих територіях інформації про коронавірус значно менше, ніж на контрольованій урядом.

"Якщо в нас і на заправках, і на радіо FM, то там такого немає. Є інформація, що отак в Китаї, отак в Італії. Якщо ми намагаємося поінформувати громадянина, бо поінформований – озброєний, і щоб люди зберігали спокій, виконували рекомендації МОЗу, ВООЗу… то там такого немає. Вони думають, що їх ця зараза омине. Кажуть, що все в нас добре, заспокойтесь, у нас нічого немає", – каже представник омбудсмена.

"Людей, яким вони ставлять діагноз "пневмонія" – іншого вони не ставлять, – відправляють на самоізоляцію додому. Усе ставлять на політичний контроль і недопущення паніки серед населення. Людей самоізолюють, бо в лікарнях велике скупчення", – додає Лисянський.

Карантин на окупованому Сході почався на 11 днів пізніше за введений українським урядом, кажуть у "Східній правозахисній групі". Тобто з 23 березня.

Батьки школярів кажуть – ідеться про канікули. Студенти – про дистанційне навчання.

До 28 березня обмеження переважно стосувалися роботи навчальних закладів: садочків, шкіл та університетів. Деякі з них пішли на карантин ще раніше.

"Перевели на минулому тижні (з 16 березня – УП) на дистанційне навчання. Ми виконуємо завдання, потім фото чи скан надсилаємо викладачу. По скайпу поки що лекцій не було, принаймні на моєму потоці", – розповідає студентка з окупованого Донецька.

Директорка "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова прогнозує приховування статистики захворювань на коронавірус.

"Окрім того, велике занепокоєння викликає відсутність тестів. Щодо них була дуже суперечлива інформація, що у разі явної підозри на коронавірус лікарям дозволяють робити забір матеріалу крові й передавати його до ростовських медзакладів, які проводять експертизу. Тобто ми розуміємо, наскільки довго це буде", – каже Ястребова.

"Люди дуже подавлені. Враховуючи, що більше п'яти років вони перебувають у такій складній ситуації – хтось втратив роботу, житло, рідних, то вони до цього ставляться з якоюсь приреченістю. Ми брали інтерв'ю у людей, і багато з них казали таку фразу: "Буде, як буде", – додає Ястребова.

"Епідеміологічна ситуація стабільна"

"Міністерства" бойовиків почали повідомляти про ситуацію з поширенням коронавірусу з кінця січня. А також про готовність до боротьби з вірусними інфекціями та повну забезпеченість аптек.

І щоразу – "епідеміологічна ситуація в "Луганській народній республіці"/"Донецькій народній республіці" стабільна. Випадків захворювання на Covid-19 на території республіки не встановлено".

За інформацією "Східної правозахисної групи" та представника омбудсмена, тестів на окупованому Сході немає.

Окупаційна влада стверджує, що є. В одному з сюжетів "Оплот ТВ" працівниця лабораторії розповідає, що тест-системи поставили з Росії.

Перевірити інформацію, як і у випадку з окупованим Кримом, неможливо.

"Змусили писати заяву, що нібито ми, батьки, схотіли, щоб діти йшли в школу"

"За офіційною інформацією, ознак епідемії грипу чи ГРВІ в Луганську немає. Хоча в лютому навчальні заклади відправляли на карантин саме через можливий спалах ГРВІ. Хворих на коронавірус офіційно також немає", – каже житель окупованого Луганська, колишній полонений бойовиків Сергій Сакадинський.

Карантин у місті ніхто не вводив, транспорт, магазини та інші заклади працюють у звичному режимі.

"Проте в'їзд через КПВВ закритий, перетин кордону з РФ обмежений. До РФ виїхати можна, але всі нерезиденти проходитимуть через карантинні заходи. На випадок спалаху хвороби підготовлена для прийому пацієнтів інфекційна лікарня.

Є певний ажіотаж у магазинах, люди скуповують муку, масло, цукор, крупу. Але проблем з наявністю продуктів немає", – розповідає Сергій.

"Маски є в наявності, але за завищеною ціною. У них бачила тільки кількох людей, здебільшого це касири, продавці, таксисти. Антисептики лишилися за такими ж цінами. Ажіотаж був, але протримався буквально кілька днів. Магазини оперативно поповнили свої запаси", – ділиться студентка з окупованого Донецька.

"Ми ходили у школу ще минулого тижня (з 16 березня – УП), потім нас відпустили, сказали в середу в школу не йти. Потім радилося це наше "керівництво", і о десятій вечора прийняли рішення, що діти мають іти в школу.

О 23:11 подзвонила класний керівник і сказала, щоб у школу завтра приходили. У четвер нас змусили писати заяву, що це нібито ми, батьки, схотіли, щоб діти йшли в школу.

А потім 20-го сказали: карантин. З 23-го – тиждень канікул", – розповідає Оксана з окупованого Єнакієвого, донька якої ходить у школу.

До початку канікул дітям щоранку міряли температуру. Термометр треба було приносити свій. На кожній перерві – обов'язкове миття рук.

В Єнакієвому закрили спортивні секції, зокрема гурток бальних танців, на який ходить донька Оксани. Транспорт і розважальні заклади поки що працюють на повну, полиці в магазинах – заповнені. Трохи піднялися ціни.

"Паніки як такої немає. Є, звісно, люди, які набирають продукти, щоб з голоду не померти. Вчора жінка переді мною 25 курок купила", – каже Оксана.

Купити в аптеці маску – проблемно. Їх почала випускати компанія, яка зазвичай шиє одяг. Коштує така – 20 рублів, тобто трохи більше 7 гривень.

***

У всьому світі в час пандемії найчастіше чутно, що головне – не втратити час для запобігання поширенню коронавірусу.

Якщо дискусії навколо того, чи вчасно офіційна влада в Києві запровадила карантин, досі тривають, то ситуація на окупованих територіях свідчить, що маріонеточна "влада" не тільки запізнюється, а ще й недооцінює масштаб проблеми.

Ольга Кириленко