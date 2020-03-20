В Італії від коронавірусу померла друга українка

19 березня в Італії померла від коронавірусу громадянка України, таким чином це вже друга жертва Covid-2019 серед української громади в Італії.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко та директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі "Українській правді", голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook

Пряма мова: "Підтверджуємо другу смерть".

Пряма мова Погорельцева: "На жаль, інформація підтверджується. Вчора у лікарні міста Романо ді Ломбардія (провінція Бергамо) від коронавірусу померла громадянка України 1958 р.н".

Деталі: Він уточнив, що зв’язок з лікарнею наразі встановили, а родичів померлої поінформували.

Як повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, померла українка Галина родом з Львівщини, вона жила в містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо.

Що було раніше: 13 березня в італійській лікарні померла громадянка України Раїса Малишева (1954 року народження), у якої виявили коронавірус COVID-19.

Жінка працювала на законних підставах в місті Ровато провінції Брешія. Її госпіталізували з підозрою на коронавірус, діагноз підтвердився, жінка кілька днів перебувала в реанімації у дуже тяжкому стані.

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