В Італії від коронавірусу померла друга українка
19 березня в Італії померла від коронавірусу громадянка України, таким чином це вже друга жертва Covid-2019 серед української громади в Італії.
Джерело: речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко та директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі "Українській правді", голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook
Пряма мова: "Підтверджуємо другу смерть".
Пряма мова Погорельцева: "На жаль, інформація підтверджується. Вчора у лікарні міста Романо ді Ломбардія (провінція Бергамо) від коронавірусу померла громадянка України 1958 р.н".
Деталі: Він уточнив, що зв’язок з лікарнею наразі встановили, а родичів померлої поінформували.
Як повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, померла українка Галина родом з Львівщини, вона жила в містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо.
Що було раніше: 13 березня в італійській лікарні померла громадянка України Раїса Малишева (1954 року народження), у якої виявили коронавірус COVID-19.
Жінка працювала на законних підставах в місті Ровато провінції Брешія. Її госпіталізували з підозрою на коронавірус, діагноз підтвердився, жінка кілька днів перебувала в реанімації у дуже тяжкому стані.
Передісторія:
- У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
- В Україні запровадили карантин із 12 березня до 3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
- Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.