В Італії від коронавірусу померла друга українка

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П'ятниця, 20 березня 2020, 13:12

19 березня в Італії померла від коронавірусу громадянка України, таким чином це вже друга жертва Covid-2019 серед української громади в Італії.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко та  директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі "Українській правді", голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook 

Пряма мова: "Підтверджуємо другу смерть".

Пряма мова Погорельцева: "На жаль, інформація підтверджується. Вчора у лікарні міста Романо ді Ломбардія (провінція Бергамо) від коронавірусу померла громадянка України 1958 р.н".

Деталі: Він уточнив, що зв’язок з лікарнею наразі встановили, а родичів померлої поінформували.   

Як повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, померла українка Галина родом з Львівщини, вона жила в містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо.

Що було раніше: 13 березня в італійській лікарні померла громадянка України Раїса Малишева (1954 року народження), у якої виявили коронавірус COVID-19.

Жінка працювала на законних підставах в місті Ровато провінції Брешія. Її госпіталізували з підозрою на коронавірус, діагноз підтвердився, жінка кілька днів перебувала в реанімації у дуже тяжкому стані.

Передісторія: 

  • У світі оголошена пандемія від нового коронавірусу, що проявився у Китаї наприкінці 2019 року та отримав назву SARS-CoV-2.
  • В Україні запровадили карантин із 12 березня до  3 квітня щонайменше. Міста стали закривати всі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
  • Станом на ранок 20 березня у світі зареєстровано 244 518 випадків зараження COVID-19, 10 030 смертей та 86 025 осіб, що подолали хворобу.

Ірина Балачук, УП
Теми: Італія коронавірус Україна жертви


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