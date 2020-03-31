Мер Монастириська також захворів на коронавірус

У голови Монастириської міської ради на Тернопільщині Андрія Старуха виявили коронавірус.

Джерело: Старух у Facebook

Пряма мова Старуха: "Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим. Щойно лабораторний аналіз підтвердив в мене позитивний результат на COVID-19. В мого заступника - Андрія Гладиша, з яким ми разом здавали аналізи, результат негативний, він здоровий".

Деталі: Мер Монастириська запевняє, що останній місяць почувався добре, жодного разу не було підвищеної температури чи інших симптомів. Його дружина та син також почуваються нормально.

Наразі Старух на двотижневій самоізоляції.

Що було раніше: На Тернопільщині кількість інфікованих на коронавірус зросла.

Станом на 31 березня в усій області 78 заражених і один померлий.

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