Мэр Монастыриска также заболел коронавирусом

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Вторник, 31 марта 2020, 23:54

У главы Монастыриского городского совета в Тернопольской области Андрея Старуха обнаружили коронавирус.

Источник: Старух в Facebook

Прямая речь Старуха: "Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя - Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров".

Детали: Мэр Монастыриска уверяет, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было повышенной температуры или других симптомов. Его жена и сын также чувствуют себя нормально.

Сейчас Старух находится на двухнедельном самоизоляции.

Что было раньше: На Тернопольщине количество инфицированных коронавирусом возросло.

По состоянию на 31 марта во всей области 78 зараженных и один погибший.

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Украинская правда
Темы: Тернопольская область коронавирус карантин эпидемия


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