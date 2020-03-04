У мережу злили знімок заяви про відставку Гончарука

Народні депутати публікують знімок заяви про звільнення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Альони Шкрум, Telegram Олександра Качури, джерело УП у Верховній Раді

Деталі: Спочатку у мережу опублікував знімок заяви Гончарука Качура. Нардеп написав: "Зараз на комітеті організації держвлади будемо схвалювати відправку у відставку Гончарука".

Потім про відповідну заяву УП повідомив нардеп із сесійної зали ВР. За словами співрозмовника УП, заява лежала на столі у глави "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

Нардеп Шкрум член комітету ВР з питань організації держвлади також опублікувала заяву Гончарука.

"Українська правда" звернулася за коментарем до пресслужби прем'єра, проте наразі відповіді не отримала.

На відміну від січня 2020 року, заяву 3 березня Гончарук написав до Верховної Ради, а не президента.

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фото: УП

фото: качура

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Передісторія:

4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.

Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.

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