У мережу злили знімок заяви про відставку Гончарука

Народні депутати публікують знімок заяви про звільнення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Альони Шкрум, Telegram Олександра Качури, джерело УП у Верховній Раді

Деталі: Спочатку у мережу опублікував знімок заяви Гончарука Качура. Нардеп написав: "Зараз на комітеті організації держвлади будемо схвалювати відправку у відставку Гончарука".

Потім про відповідну заяву УП повідомив нардеп із сесійної зали ВР. За словами співрозмовника УП, заява стояла на столі у глави "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

Доповнюється...