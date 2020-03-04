У мережу злили знімок заяви про відставку Гончарука

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Середа, 4 березня 2020, 09:53

Народні депутати публікують знімок заяви про звільнення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Альони Шкрум, Telegram Олександра Качури, джерело УП у Верховній Раді

Деталі: Спочатку у мережу опублікував знімок заяви Гончарука Качура. Нардеп написав: "Зараз на комітеті організації держвлади будемо схвалювати відправку у відставку Гончарука".

Потім про відповідну заяву УП повідомив нардеп із сесійної зали ВР. За словами співрозмовника УП, заява стояла на столі у глави "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

Доповнюється...

 
фото: качура

Українська правда
Теми: Гончарук звільнення прем'єр


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