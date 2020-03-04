У Зеленського ще шукають кандидатів на чотирьох міністрів – джерело

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Середа, 4 березня 2020, 15:24

В керівництві "Слуги народу" залишаються вільними "вакансії" міністрів освіти, енергетики, культури і віцепрем’єра з економічного розвитку.   

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: Наразі Денис Шмигаль, якого називають майбутнім прем’єром, приїхав на засідання фракції "Слуга народу" у Верховну Раду і озвучив кандидатів у міністри.

Пізніше туди прийшов президент Володимир Зеленський. Він агітує депутатів підтримути новий уряд і пропонує у середу проголосували за весь склад уряду, крім 4 вакантних позицій. 

Позачергове засідання ВР щодо кадрових змін в уряді заплановане на 16:00.

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Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засіданняВерховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.
  • Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставкуГончарука.
  • Пізніше стало відомо, що нинішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу, а Роман Жуковський – міністерство економіки в новому уряді.

Українська правда
Теми: Зеленський Кабінет міністрів Верховна Рада


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