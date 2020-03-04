У Зеленського ще шукають кандидатів на чотирьох міністрів – джерело

В керівництві "Слуги народу" залишаються вільними "вакансії" міністрів освіти, енергетики, культури і віцепрем’єра з економічного розвитку.

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Деталі: Наразі Денис Шмигаль, якого називають майбутнім прем’єром, приїхав на засідання фракції "Слуга народу" у Верховну Раду і озвучив кандидатів у міністри.

Пізніше туди прийшов президент Володимир Зеленський. Він агітує депутатів підтримути новий уряд і пропонує у середу проголосували за весь склад уряду, крім 4 вакантних позицій.

Позачергове засідання ВР щодо кадрових змін в уряді заплановане на 16:00.

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