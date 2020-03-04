Коронавірус: до України їдуть дві місії ВООЗ
До України збираються дві місії Всесвітньої організації охорони здоров’я, перша з яких розпочнеться 5 березня.
Джерело: заявив в.о. генерального директора "Центру громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін під час брифінгу 4 березня
Пряма мова: "Ми найближчим часом очікуємо дві основні місії Всесвітньої організації охорони здоров’я. Одна, яка буде спланована на опрацювання плану готовності держави, і ця місія розпочнеться завтра (5 березня – ред.). Вона буде тривати до суботи включно (7 березня - ред.).
Також на наступному тижні ми очікуємо місію з питань лабораторної діагностики для максимально можливого розширення діагностичних методів на рівні кожного регіону України".
Деталі: За словами Кузіна, відбуваються спільні тренінги для лікарів інфекційної ланки, які проводяться спільно з офісом ЮНІСЕФ.
Під час тренінгів проговорили такі питання, як маршрутизація пацієнтів, алгоритм виклику швидкої, яким чином відбувається використання засобів індивідуального захисту та визначення тієї чи іншої тактики – заявив виконувач обов’язки гендиректора.
Що було раніше: Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Ярно Хабіхт заявив, що в Україні найімовірніше побільшає випадків захворювання на коронавірус.
У ВООЗ запевняють, що поширення коронавірус можна спинити – на відміну від сезонного грипу.
Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Пізніше з'ясували, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.
- Також є 4 українці, які хворіють від коронавірусу за межами України. Троє з них лікуються у Японії і одна українка - в Італії.