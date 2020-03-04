Коронавірус: до України їдуть дві місії ВООЗ

До України збираються дві місії Всесвітньої організації охорони здоров’я, перша з яких розпочнеться 5 березня.

Джерело: заявив в.о. генерального директора "Центру громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін під час брифінгу 4 березня

Пряма мова: "Ми найближчим часом очікуємо дві основні місії Всесвітньої організації охорони здоров’я. Одна, яка буде спланована на опрацювання плану готовності держави, і ця місія розпочнеться завтра (5 березня – ред.). Вона буде тривати до суботи включно (7 березня - ред.).

Також на наступному тижні ми очікуємо місію з питань лабораторної діагностики для максимально можливого розширення діагностичних методів на рівні кожного регіону України".

Деталі: За словами Кузіна, відбуваються спільні тренінги для лікарів інфекційної ланки, які проводяться спільно з офісом ЮНІСЕФ.

Під час тренінгів проговорили такі питання, як маршрутизація пацієнтів, алгоритм виклику швидкої, яким чином відбувається використання засобів індивідуального захисту та визначення тієї чи іншої тактики – заявив виконувач обов’язки гендиректора.

Що було раніше: Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Ярно Хабіхт заявив, що в Україні найімовірніше побільшає випадків захворювання на коронавірус.

У ВООЗ запевняють, що поширення коронавірус можна спинити – на відміну від сезонного грипу.

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