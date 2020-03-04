Гончарук пожалівся в Раді, що 6 місяців замало, щоб оцінювати його уряд

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи Верховній Раді, заявив, що шість місяців занадто маленький термін для оцінки уряду.

Джерело: Виступ Гончарука у Верховній Раді

"Ми перекрили багато тіньових схем, тому за останні місяці на нас вилилося тонни бруду у ЗМІ… Я дуже оптимістичний щодо нашого майбутнього. У нас дуже хороший президент. Я за час роботи з ним жодного разу не отримав незаконної команди… Тому я не маю сумнівів, що курс збережеться".

"Шість місяців це дуже короткий строк для оцінки будь-якого уряду. Але я впевнений, що українці вже відчувають нашу роботу, наприклад у своїх платіжках. Ми забезпечили макроекономічну стабільність. Ми зробили рекордно низьке розміщення єврооблігацій. Ми рекордну кількість об’єктів виставили на приватизацію".

Деталі: Гончарук заявив, що повинні бути завершенні земельна реформа і інші початі реформи.

Після цього Верховна Рада 353 голосами звільнила Гончарука з посади прем’єр-міністра.

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