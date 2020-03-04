Жоден нардеп не проголосував проти відставки Гончарука

За відставку прем’єра Олексія Гончарука проголосили 240 "слуг народу", при цьому 4 утрималися і ще 1 не голосував.

Джерело: офіційний сайт Верховної Ради

Деталі: З фракції ОПЗЖ 39 нардепів проголосували "за", 4 не голосували. Усі присутні 35 нардепів фракції "ЄС" утрималися під час голосування. У "Батьківщині" 20 нардепів проголосували "за", 1 не голосував.

18 нардепів з групи "За майбутнє" проголосували "за", 2 не голосували. 19 позафракційних проголосували "за", 1 не голосував.

Всі нардепи фракції "Голос" утрималися під час голосування. 17 нардепів з групи "Довіра" проголосували "за" звільнення Гончарука.

Що цьому передувало: Верховна Рада 353 голосами звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра.