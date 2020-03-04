Жоден нардеп не проголосував проти відставки Гончарука

3834 перегляди
Середа, 4 березня 2020, 17:30

За відставку прем’єра Олексія Гончарука проголосили 240 "слуг народу", при цьому 4 утрималися і ще 1 не голосував.

Джерело: офіційний сайт Верховної Ради

Деталі: З фракції ОПЗЖ 39 нардепів проголосували "за", 4 не голосували. Усі присутні 35 нардепів фракції "ЄС" утрималися під час голосування. У "Батьківщині" 20 нардепів проголосували "за", 1 не голосував.

18 нардепів з групи "За майбутнє" проголосували "за", 2 не голосували. 19 позафракційних проголосували "за", 1 не голосував.

Всі нардепи фракції "Голос" утрималися під час голосування. 17 нардепів з групи "Довіра" проголосували "за" звільнення Гончарука.

 
 

Що цьому передувало: Верховна Рада 353 голосами звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра.

Українська правда
Теми: Верховна Рада Гончарук


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рябошапка натякає, що за його відставкою стоять "певні олігархи" 4 березня 2020, 16:45
"Не красти замало": Зеленський в Раді розкритикував уряд Гончарука 4 березня 2020, 16:16
У Зеленського ще шукають кандидатів на чотирьох міністрів – джерело 4 березня 2020, 15:24
Усі новини
Головні новини
Зеленський про Шмигаля: Українцям потрібен уряд, який зробить неможливе
Рада відправила у відставку Гончарука з його урядом
Рябошапка натякає, що за його відставкою стоять "певні олігархи"
"Не красти замало": Зеленський в Раді розкритикував уряд Гончарука
Усі новини
їжа

7 причин їсти імбир щодня

holiday

8 березня: як доречно привітати жінок у цей день

Медицина

Міряти температуру тим, хто подорожує, в пошуках коронавірусу неефективно