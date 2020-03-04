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Зеленський не стримався і підійшов до Гончаренка відповісти на критику

Середа, 4 березня 2020, 17:57
Зеленський не стримався і підійшов до Гончаренка відповісти на критику
Фото - Слава Груздєв (Slava Gruzdiev)

Президент України Володимир Зеленський відповів на критичний виступ народного депутата фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка під час  розгляду Верховній Раді питання про призначення нового прем’єр-міністра.

Джерело: кореспондент Української правди

Деталі: Після виступу Гончаренка, президент Зеленський спустився з трибуни, пройшов через сесійну залу у сектор фракції "Європейської солідарності" і сказав Гончаренку "Ніколи не переходьте на особистості". Після цього президент пішов із зали.

Що було раніше: Під час  розгляду у Верховній Раді питання про призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля народний депутат від "ЄС" Гончаренко виступив із різкою промовою, зокрема, звертаючись особисто до Зеленського.

"Ви обіцяли кінець епохи кумівства, але ми бачимо, де ваш кум пішов, де Баканов? Пішов за чортами ганятись, чи за розбійниками? Це ваш друг, сусід і партнер, ви таких всіх назбирали. Це ваша епоха кумівства", – заявив Гончренко.

Він заявив, що президент брехав під час передвиборчої кампанії. Гончаренко звинуватив президента у високих зарплатах міністрам, нібито виплатах у конвертах депутатам "Слуги народу", а також в тому, що не позбавлений мандата нардеп з президентської партії Роман Іванісов, який був засуджений за зґвалтування.

Знати більше: Хто такий Денис Шмигаль

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна Рада
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