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Зеленський озвучив плани щодо обміну полоненими з РФ

П'ятниця, 6 березня 2020, 13:16
Зеленський озвучив плани щодо обміну полоненими з РФ

Проведення обміну з РФ утримуваними особами планується у березні поточного року.

Джерело: президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Полтаві 6 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зустріч (Тристоронньої контактної групи - ред.) буде 11 числа (березня - ред.) у Мінську. Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін в березні".

"Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч в кінці квітня. Я думаю, що все це станеться. Ми над цим серйозно працюємо".

"У питаннях обміну і в питаннях таких важливих зустрічей, мені здається, у нас з вами є повна довіра, тому що ми, як мені здається, це показали неодноразово, що ми забираємо наших людей".

Деталі: Зеленський додав, що "сильна команда працює постійно саме над верифікацією людей, які перебувають як на тимчасово окупованих територіях, так і в Росії".

Дослівно: "Буде результат", - додав Зеленський.

Що передувало: 

15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що новий масштабний обмін полоненими може відбутися відбудеться до зустрічі у "нормандському форматі".

Нагадаємо, 

  • 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандського формату". У Парижі відбулась і окрема зустріч Зеленського і Путіна.
  • Сторони домовилися, що наступна зустріч може відбутися за 4 місяці, а до неї має відбутися обмін утримуваними, припинення обстрілів під уже цілодобовим моніторингом місії ОБСЄ і розведення сил на нових ділянках.
  • 29 грудня у рамках обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця. У свою чергу, Україна передала 124 особи.

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненіобмінЗеленськийРосіяДонбас
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