Зеленський озвучив плани щодо обміну полоненими з РФ

Проведення обміну з РФ утримуваними особами планується у березні поточного року.

Джерело: президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Полтаві 6 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зустріч (Тристоронньої контактної групи - ред.) буде 11 числа (березня - ред.) у Мінську. Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін в березні".

"Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч в кінці квітня. Я думаю, що все це станеться. Ми над цим серйозно працюємо".

"У питаннях обміну і в питаннях таких важливих зустрічей, мені здається, у нас з вами є повна довіра, тому що ми, як мені здається, це показали неодноразово, що ми забираємо наших людей".

Деталі: Зеленський додав, що "сильна команда працює постійно саме над верифікацією людей, які перебувають як на тимчасово окупованих територіях, так і в Росії".

Дослівно: "Буде результат", - додав Зеленський.

Що передувало:

15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляв, що новий масштабний обмін полоненими може відбутися відбудеться до зустрічі у "нормандському форматі".

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