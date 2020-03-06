Заступник голови ОП: Прем'єром міг стати Хорошковський

Перший заступник голови ОП Сергій Трофимов заявив, що у Зеленського розглядали кандидатури Хорошковського і Тігіпка на посаду прем'єр-міністра.

Джерело: Liga.net з посиланням на інтерв'ю Трофимова телеканалу Україна 24

Пряма мова: "Називалося прізвище Тігіпко, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися (на посаду прем'єр-міністра, - ред.), діалог був, він був закритим, президент сам вів цей діалог і може відповісти в деталях про те, як і чому він приймав це рішення".

Деталі: Трофимов зазначив, що, на його погляд, рішення щодо Дениса Шмигаля було правильним, тому що він "відповідає і профілем і компетенцією".

Він заявив про впевненість, що при новому уряді не буде створена штучна боротьба між прем'єром і президентом. Заступник голови ОП додав, що не помічав подібної боротьби між Гончаруком та Зеленським.

Що було раніше: Перед призначенням на посаду прем'єра Дениса Шмигаль з'явилася інформація про те, що у Зеленського розглядають питання про призначення прем'єром бізнесмена Сергія Тігіпка, свого часу працював в тому чисті в уряді Януковича.

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