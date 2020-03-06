Заступник голови ОП: Прем'єром міг стати Хорошковський
Перший заступник голови ОП Сергій Трофимов заявив, що у Зеленського розглядали кандидатури Хорошковського і Тігіпка на посаду прем'єр-міністра.
Джерело: Liga.net з посиланням на інтерв'ю Трофимова телеканалу Україна 24
Пряма мова: "Називалося прізвище Тігіпко, називалося прізвище Хорошковського. Ці кадри розглядалися (на посаду прем'єр-міністра, - ред.), діалог був, він був закритим, президент сам вів цей діалог і може відповісти в деталях про те, як і чому він приймав це рішення".
Деталі: Трофимов зазначив, що, на його погляд, рішення щодо Дениса Шмигаля було правильним, тому що він "відповідає і профілем і компетенцією".
Він заявив про впевненість, що при новому уряді не буде створена штучна боротьба між прем'єром і президентом. Заступник голови ОП додав, що не помічав подібної боротьби між Гончаруком та Зеленським.
Що було раніше: Перед призначенням на посаду прем'єра Дениса Шмигаль з'явилася інформація про те, що у Зеленського розглядають питання про призначення прем'єром бізнесмена Сергія Тігіпка, свого часу працював в тому чисті в уряді Януковича.
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Нагадаємо:
- В жовтні 2019 року журналісти "Схем" з’ясували, що колишній голова Служби безпеки України й ексвіце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський після перемоги Володимира Зеленського на виборах став регулярно прилітати в Україну та навідуватися в Офіс президента.
- 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
- Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.