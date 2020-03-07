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Венедіктова подала до суду на Українську правду і ЦПК

Субота, 7 березня 2020, 22:37
Венедіктова подала до суду на Українську правду і ЦПК

В.о. директорки Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що подала позовну заяву до Української правди про захист честі та гідності через статтю, опубліковану на УП "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці". 

Джерело: пост Венедіктової у Facebook 

Деталі:  Позов також подано проти "Центру протидії корупції". 

За словами в.о. директорки ДБР, сума позову становить 150 тисяч гривень від кожного відповідача. В разі визнання судом будь-якої суми бенефіціаром "мають стати ті, на кого не вистачає уваги і коштів держави". 

Пряма мова Венедіктової: "Окреслюю соціальну мету:  показати, що брехати має стати економічно невигідним і зупинити спотворення самої ідеї контролю громадянського суспільства за владою". 

Деталі: У позовній заяві зазначено, шо у статті УП "стверджується про факти, які не відповідають дійсності". Зокрема, йдеться про те, що чоловік Венедіктової Денис Колесник впливає на кадрову політику ДБР", а також що Руслан Бірюков  був призначений на посаду радника глави ДБР завдяки чоловіку Венедіктової. 

Станом на 7 березня позовну заяву від Венедиктової редакція "Української правди" не отримувала.

 

Читайте також: "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці"

Що передувало: 

  • Нардепку від "Слуги народу", голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову було призначено на посаду тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР наприкінці грудня 2019 року після звільнення з посади глави ДБР Романа Труби.

Українська правда

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Теми: ВенедіктоваДБРЗМІсуд
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