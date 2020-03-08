Путін хоче обмежити кількість термінів для президента і "сторіччями відпрацьовані механізми"

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Неділя, 8 березня 2020, 18:58

Президент РФ Володимир Путін заявив, що для Росії "важлива змінюваність влади" і необхідне обмеження кількості президентських термінів, при цьому парламентська республіка для Росії "абсолютно неприйнятна".

Джерело: інтерв'ю для фільму "Пролетівши над безоднею", показаний в ефірі телеканалу "Росія-1", повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова Путіна: "На мій погляд, щоб гарантувати змінюваність влади - а для такої країни, як наша, це важливо - все-таки краще, якщо кількість термінів обрання президента буде обмежено".

"Для того, щоб ситуація у країні була стабільною, потрібно мати стабільні, стійкі, століттями відпрацьовані механізми багатопартійної системи. Але навіть там, де вони століттями відпрацьовані, ми зараз бачимо великі збої".

"Я зможу контролювати ситуацію таким чином, щоб вона була стабільною. Але створювати ситуацію двовладдя на майбутнє, на перспективу для країни - це абсолютно згубно".

Деталі: На думку Путіна, парламентська республіка для Росії "абсолютно неприйнятна", як і ідея про створення якихось паралельних органів влади - наприклад, про надання Держраді додаткових функцій.

Він зазначив, що "не має наміру створювати неприйнятну для країни систему влади", щоб зберегти пост.

Теми: Путін Конституція Росія


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