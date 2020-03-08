Президент РФ Володимир Путін заявив, що для Росії "важлива змінюваність влади" і необхідне обмеження кількості президентських термінів, при цьому парламентська республіка для Росії "абсолютно неприйнятна".

Джерело: інтерв'ю для фільму "Пролетівши над безоднею", що вийшло в ефір телеканалу "Росія-1", повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова Путіна: "На мій погляд, щоб гарантувати змінюваність влади - а для такої країни, як наша, це важливо - все-таки краще, якщо кількість термінів обрання президента буде обмежено".

"Для того, щоб ситуація у країні була стабільною, потрібно мати стабільні, стійкі, століттями відпрацьовані механізми багатопартійної системи. Але навіть там, де вони століттями відпрацьовані, ми зараз бачимо великі збої".

"Я зможу контролювати ситуацію таким чином, щоб вона була стабільною. Але створювати ситуацію двовладдя на майбутнє, на перспективу для країни - це абсолютно згубно".

Деталі: На думку Путіна, парламентська республіка для Росії "абсолютно неприйнятна", як і ідея про створення якихось паралельних органів влади - наприклад, про надання Держраді додаткових функцій.

Він також зазначив, що "не має наміру створювати неприйнятну для країни систему влади", щоб зберегти пост.

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Що передувало:

15 січня 2020 року президент Росії Володимир Путін анонсував радикальну конституційну реформу, на початку березня поправки Путіна до другого читання законопроєкту про зміну Конституції надійшли до Держдуми РФ.

Путін планує підписати зміни до Конституції 18 березня - у день анексії Криму.

Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації проведуть 22 квітня, але в Кремлі запевняють, що дата не пов'язана в днем ​​народження Володимира Леніна.

Нагадаємо,