Суд у справі MH17: Зеленський озвучив сподівання

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на суді у справі катастрофи малайзійського Боїнга над Донбасом буде встановлено справедливість і винні понесуть відповідальність.

Джерело: допис президента України у Твіттері, глава МЗС України Дмитро Кулеба у Твіттері

Пряма мова Зеленського: "Cпільно з партнерами з Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів українські фахівці провели висококласну роботу зі збору доказів у справі МН17".

"9 березня розпочнеться розгляд справи у суді в Гаазі. Вірю, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей".

Пряма мова Кулеби: "Вітаю початок судового розгляду у справі MH17 у Нідерландах. Потрібно поіменно встановити весь ланцюжок злочинців, які вбили 298 людей. Аби більше ніхто не міг, вкидаючи фейкові теорії, знущатися з горя рідних і близьких. Вони мають право на правду і справедливість".

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