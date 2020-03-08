Суд у справі MH17: Зеленський озвучив сподівання
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що на суді у справі катастрофи малайзійського Боїнга над Донбасом буде встановлено справедливість і винні понесуть відповідальність.
Джерело: допис президента України у Твіттері, глава МЗС України Дмитро Кулеба у Твіттері
Пряма мова Зеленського: "Cпільно з партнерами з Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів українські фахівці провели висококласну роботу зі збору доказів у справі МН17".
"9 березня розпочнеться розгляд справи у суді в Гаазі. Вірю, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей".
Пряма мова Кулеби: "Вітаю початок судового розгляду у справі MH17 у Нідерландах. Потрібно поіменно встановити весь ланцюжок злочинців, які вбили 298 людей. Аби більше ніхто не міг, вкидаючи фейкові теорії, знущатися з горя рідних і близьких. Вони мають право на правду і справедливість".
Нагадаємо,
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.
- Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
- Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.
- 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").
- Суд над підозрюваними у збитті MH-17 розпочнеться 9 березня 2020 р. та розтягнеться на 25 тижнів. Графік судових засідань є таким: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року. Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги, засідання транслюватимуть наживо.
- За оцінками юристів, судовий процес по звинуваченню чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17 триватиме 4-5 років.