У передмісті Амстердама починається процес у справі про збиття MH17

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Понеділок, 9 березня 2020, 10:15

У понеділок у судовому комплексі Схіпхола поблизу аеропорту Амстердама відбудуться перші слухання про збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній.

Про це повідомляє зі Схіпхола кореспондент "Європейської правди".

Підсудними є троє росіян та один українець, яких суд вважає причетними до завезення з РФ в Україну "Бука", який збив авіалайнер, а також до його евакуації назад в Росію.

Один з росіян, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов, буде представлений на суді командою з двох нідерландських і одного російського захисника.

"Є два звинувачення. Перше – це вбивство всіх людей на борту MH17. Друге – вчинення дій, що призвели до катастрофи лайнера. Суд, якщо підтвердить звинувачення, має встановити, хто був причетний до цього, хто брав участь", - розповіла журналістам Мерайє Кнайф, суддя-речник суду, у якому будуть відбуватися слухання.

Родичі загиблих вважають, що цей процес та вирок у ньому дозволить притягнути до відповідальності представників російської політичної та військової еліти, причетних до збиття авіалайнера.

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Що передувало:  

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Нагадаємо, 

  • Суд над підозрюваними у збитті MH-17 розпочнеться 9 березня 2020 р. та розтягнеться на 25 тижнів. Графік судових засідань є таким: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року. Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги, засідання транслюватимуть наживо.
  • За оцінками юристів, судовий процес  по звинуваченню чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17 триватиме 4-5 років.

Теми: MH17 Нідерланди суд Росія Донбас


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