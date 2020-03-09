У передмісті Амстердама починається процес у справі про збиття MH17

У понеділок у судовому комплексі Схіпхола поблизу аеропорту Амстердама відбудуться перші слухання про збиття Боїнга-777 Малайзійських авіаліній.

Про це повідомляє зі Схіпхола кореспондент "Європейської правди".

Підсудними є троє росіян та один українець, яких суд вважає причетними до завезення з РФ в Україну "Бука", який збив авіалайнер, а також до його евакуації назад в Росію.

Один з росіян, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов, буде представлений на суді командою з двох нідерландських і одного російського захисника.

"Є два звинувачення. Перше – це вбивство всіх людей на борту MH17. Друге – вчинення дій, що призвели до катастрофи лайнера. Суд, якщо підтвердить звинувачення, має встановити, хто був причетний до цього, хто брав участь", - розповіла журналістам Мерайє Кнайф, суддя-речник суду, у якому будуть відбуватися слухання.

Родичі загиблих вважають, що цей процес та вирок у ньому дозволить притягнути до відповідальності представників російської політичної та військової еліти, причетних до збиття авіалайнера.

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Що передувало:

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Нагадаємо,