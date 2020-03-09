На судове засідання по MH17 не прийшов жоден з підозрюваних

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Понеділок, 9 березня 2020, 11:27

Суд, що розглядає справу про збиття авіалайнера Малайзійських авіаліній, офіційно визначив присутніх у процесі.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з судового комплексу Схіпхола у Нідерландах, де проходять слухання.

Головуючий у процесі Хендрік Стейнхаюс, розпочинаючи процес, повідомив, що жоден зі звинувачуваних не прибув до суду.

Статус звинувачуваних мають троє громадян Росії: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

Жоден з них не є нідерландцем, і злочин відбувся за межами Нідерландів, але процес відбувається за нідерландським законодавством", - пояснив суддя.

Він також повідомив, що Олег Пулатов представлений у процесі командою адвокатів. "Представники звинувачених мають доступ до документів, які вони вважають важливими", наголосив Хендрік Стейнхаюс.

Російського військового Пулатова, що у 2014 році був одним з керівників розвідки бойовиків на Донбасі представляє гаазька компанія Sjöcrona van Stigt у особі адвокатів Бодевайна ван Ейка та Сабіне тен Дусхате. Також їм допомагатиме російська юристка Єлєна Кутіна, однак Стейнхаюс наголосив, що росіянка за нідерландським законодавством не має права виступати в суді.

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Що передувало:  

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Нагадаємо, 

  • Суд над підозрюваними у збитті MH-17 розпочнеться 9 березня 2020 р. та розтягнеться на 25 тижнів. Графік судових засідань є таким: 9-13 березня 2020 року; 23-27 березня 2020 року; 8 червня — 3 липня 2020 року; 31 серпня — 13 листопада 2020 року; 1 лютого — 26 березня 2021 року. Справу розглядатимуть троє суддів Окружного суду Гааги, засідання транслюватимуть наживо.
  • За оцінками юристів, судовий процес  по звинуваченню чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17 триватиме 4-5 років.

Теми: MH17 Нідерланди Росія Донбас суд


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