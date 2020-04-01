Київ ринків не відкриє – Кличко
Середа, 1 квітня 2020, 12:15
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що продуктові ринки у столиці не відкриватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації з коронавірусом.
Джерело: Кличко на щоденному онлайн-брифінгу 1 квітня
Пряма мова: "Київ ринків не відкриватиме. Це відбудеться тільки за умов поліпшення ситуації у місті".
Деталі: За словами Кличка, у Києві працюють продуктові магазини і супермаркети, нестачі продуктів немає.
У питанні ринків і кількості людей на них мер закликав киян "пригадати, звідки ситуація розігналася у китайському місті Ухань".
Що було раніше: 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.
Передісторія:
- В Україні із 12 березня до 24 квітня запровадили карантин. Міста позакривали усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрили, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює.
- 25 березня на селекторній нараді з міськими головами обласних центрів та головами ОДА президент Володимир Зеленський заявив, що навіть в умовах карантину не можна лишати людей без можливості купляти продукти харчування, тому у містечках, де продовольчі ринки є єдиним джерелом їжі, закривати їх не потрібно. Зеленський попросив знайти вихід.
Ірина Балачук, УП