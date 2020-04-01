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Київ ринків не відкриє – Кличко

Середа, 1 квітня 2020, 12:15
Київ ринків не відкриє – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що продуктові ринки у столиці не відкриватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Джерело: Кличко на щоденному онлайн-брифінгу 1 квітня

Пряма мова: "Київ ринків не відкриватиме. Це відбудеться тільки за умов поліпшення ситуації у місті".

Деталі: За словами Кличка, у Києві працюють продуктові магазини і супермаркети, нестачі продуктів немає.

У питанні ринків і кількості людей на них мер закликав киян "пригадати, звідки ситуація розігналася у китайському місті Ухань".

Що було раніше: 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

Передісторія: 

  • В Україні із 12 березня до 24 квітня запровадили карантин. Міста позакривали усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрили, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює.
  • 25 березня на селекторній нараді з міськими головами обласних центрів та головами ОДА президент Володимир Зеленський заявив, що навіть в умовах карантину не можна лишати людей без можливості купляти продукти харчування, тому у містечках, де продовольчі ринки є єдиним джерелом їжі, закривати їх не потрібно. Зеленський попросив знайти вихід.

Ірина Балачук, УП
Теми: Віталій КличкоКиївкоронавірусCovid-2019
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