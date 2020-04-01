Київ ринків не відкриє – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що продуктові ринки у столиці не відкриватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

Джерело: Кличко на щоденному онлайн-брифінгу 1 квітня

Пряма мова: "Київ ринків не відкриватиме. Це відбудеться тільки за умов поліпшення ситуації у місті".

Деталі: За словами Кличка, у Києві працюють продуктові магазини і супермаркети, нестачі продуктів немає.

У питанні ринків і кількості людей на них мер закликав киян "пригадати, звідки ситуація розігналася у китайському місті Ухань".

Що було раніше: 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

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