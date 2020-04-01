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Досить шастати! – Кличко закликав уряд посилити карантин

Середа, 1 квітня 2020, 12:40
Досить шастати! – Кличко закликав уряд посилити карантин

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабмін ввести жорсткіші обмеження на пересування громадян на час пандемії коронавірусу, щоб люди перестали гуляти у парках і на дитмайданчиках.

Джерело: Кличко на щоденному онлайн-брифінгу 1 квітня

Пряма мова: "Хочу також звернутись до уряду: ухваліть, будь ласка, кроки, що дозволять владі на місцях контролювати заходи обмежень. Ухваліть жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботу деяких підприємств.

Прошу (мешканців – ред.) досить шастать без нагальної потреби і будьте здорові!".  

Деталі: Кличко нагадав, що у Києві уже 132 особи мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. Тільки за минулу добу кількість хворих киян збільшилася на 25. 

Із цих 25-ти нових хворих 12 чоловіків (від 23 до 71 року) та 12 жінок (від 21 до 80 років) і одна дівчинка, якій трохи більше року.

15 із нових хворих госпіталізовані (четверо – в Олександрівську лікарню, семеро – в міську лікарню № 4, троє – у лікарню № 9 і ще один – клінічну лікарню № 3), інші 10 лікуються вдома під контролем лікарів.

За словами Кличка, більше половини з нових інфікованих COVID-19 киян, останнім часом не виїжджали за кордон – вони заразилися в Україні, а це значить, що вірус розповзається і охоплює місто.  

Він закликав киян, які ще не вірять у загрозу "спуститися на землю" і припинити вештатися містом, ігноруючи обмеження, які запровадили, щоб їх же і врятувати.

Що було раніше: 30 березня Кличко посварив киян за пікніки, заявивши, що якщо будуть "шатанія" і тусовки – то буде катастрофа.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • В Україні із 12 березня до 24 квітня запровадили карантин. Міста позакривали усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрили, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Пропуск у наземний транспорт здійснюється за спецперепусками, які видають лише окремим категоріям людей.

Ірина Балачук, УП
Теми: Віталій КличкокоронавірусКабінет міністрівCovid-2019
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