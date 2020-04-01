"Кварталівець" Кошовий в онлайн-інтерв’ю на УП: поставте питання
"Українська правда" з 19 години 1 квітня транслюватиме онлайн-інтерв’ю з ведучим "Студії Квартал 95" Євгеном Кошовим.
Подивитись інтерв’ю в режимі реального часу та поставити власні запитання у коментарях можна буде на facebook-сторінці УП.
Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.
Дивіться також попередні такі ефіри зі:
- співаком і лідером парламентської партії "Голос" Святославом Вакарчуком;
- бізнесменом Андрієм Ставніцером, який курирує Одеську область під час пандемії коронавируса;
- координатором київського волонтерського штабу боротьби з поширенням коронавірусу Ігорем Ліскі;
- міським головою Харкова Геннадієм Кернесом;
- депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом, який опублікував так звані "плівки Єрмака".