"Українська правда" з 19 години 1 квітня транслюватиме онлайн-інтерв’ю з ведучим "Студії Квартал 95" Євгеном Кошовим.

Подивитись інтерв’ю в режимі реального часу та поставити власні запитання у коментарях можна буде на facebook-сторінці УП.

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

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