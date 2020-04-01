"Кварталівець" Кошовий в онлайн-інтерв’ю на УП: поставте питання

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Середа, 1 квітня 2020, 19:00

"Українська правда" з 19 години 1 квітня транслюватиме онлайн-інтерв’ю з ведучим "Студії Квартал 95" Євгеном Кошовим.

Подивитись інтерв’ю в режимі реального часу та поставити власні запитання у коментарях можна буде на facebook-сторінці УП.

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

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Українська правда


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