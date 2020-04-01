Один із художніх керівників "Кварталу 95" Євген Кошовий каже, що після президентства Володимира Зеленського студія погодиться взяти його назад до себе.

Джерело: онлайн-інтерв'ю Кошового УП

Пряма мова: "Він прийде на посаду, яку займав до президентства – художній керівник. Я із задоволенням віддам йому цю посаду.

Коли ти 15 років у колективі і просто знаходишся під чиїмось керівництвом, а потім це все падає тобі на голову... Все так швидко відбулось. Дуже цікавий час...

Те, що Володимир Олександрович став президентом, колектив від цього трошки втратив. Тому що Вова виконував декілька обов'язків: він був і худрук, і менеджер. Ці посади, які він займав в одній особі, це вдавалось тільки йому. А тепер воно розійшлось по іншим людям. І тепер ми не можемо зрозуміти, як він це робив".

Деталі: Кошовий також сказав, що досі вважає себе кращим другом Зеленського, але вони просто "стали рідше спілкуватись", і іноді приходиться чекати кілька днів на відповідь президента.

Крім того, новий художній керівник запевняє, що гонорари учасників "Кварталу 95" не збільшились після походу їхнього колеги в політику.

На питання, чому Кошовий сам не пішов у політику, він відповів, що не бачить там себе, адже не є політичним експертом, ніколи не цікавився політикою так, щоб хотіти туди потрапити.

Керівник "Кварталу" запевнив, що не є членом партії "Слуга народу" і не буде нікуди балотуватись. Зокрема, він заперечує чутки про свої наміри піти в мери Києва.

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Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

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