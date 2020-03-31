Поставте запитання Кернесу: на УП йде онлайн-інтерв'ю

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Вівторок, 31 березня 2020, 20:27

"Українська правда" з 20 години 30 хвилин 31 березня транслює онлайн-інтерв’ю міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Подивитись інтерв’ю та поставити власні запитання в коментарях можна на facebook-сторінці УП.

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

Гостями попередніх таких ефірів були співак і лідер парламентської партії "Голос" Святослав Вакарчук, бізнесмен Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавируса, та координатор київського волонтерського штабу боротьби з поширенням коронавіруса Ігор Ліскі.

Українська правда
Теми: Кернес Харків коронавірус


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