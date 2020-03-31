Міський голова Харкова Геннадій Кернес запевняє, що нині у нього конструктивні робочі відносини з главою Облдержадміністрації Олексієм Кучером.

Джерело: онлайн-інтерв’ю УП

Пряма мова: "Зараз буквально перед інтерв'ю я провів з губернатором 3 години. Ми з ним 3 години проговорили всі питання, які нас цікавили, взяли участь в селекторі і кожен пішов займатися своєю роботою…

Є президент, і президент призначає губернатора і ніхто нікого не підміняє. Є указ президента про призначення Кучера губернатором".

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

Гостями попередніх таких ефірів були співак і лідер парламентської партії "Голос" Святослав Вакарчук, бізнесмен Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавируса, та координатор київського волонтерського штабу боротьби з поширенням коронавіруса Ігор Ліскі.

Передісторія:

20 березня Кернес розкритикував Кучера і обізвав його міллю, я себе разом з бізнесменом Олександром Ярославським – танком.

У відповідь Кучер назвав Кернеса трактором Харківського тракторного заводу.

Пізніше губернатор поговорив з бізнесменом Ярославським і видалив свій пост, пояснивши, що "зараз не час для емоцій".

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