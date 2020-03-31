Поставте питання: на УП онлайн-інтерв'ю депутата, який оприлюднив "плівки Єрмака"

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Вівторок, 31 березня 2020, 19:01

"Українська правда" з 19:10 31 березня транслює онлайн-інтерв’ю з депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом, який опублікував так звані "плівки Єрмака".

Подивитись інтерв'ю та поставити власні запитання в коментарях можна на Facebook УП. 

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

Гостями попередніх таких ефірів були співак і лідер парламентської партії "Голос" Святослав Вакарчук, бізнесмен Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавируса, та координатор київського волонтерського штабу боротьби з поширенням коронавіруса Ігор Ліскі.

Передісторія:

  • Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Леросарозпочала кримінальне провадження.
  • Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
  • Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками".
  • ДБР порушило кримінальну справу щодо самого Лероса.

Українська правда
Теми: Андрій Єрмак


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