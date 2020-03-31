Депутат від "Слуги народу" Гео Леросом, який опублікував так звані "плівки Єрмака", каже, що не знає, хто і навіщо їх записував.

Джерело: онлайн-інтерв'ю Лероса УП

Пряма мова: "З якою метою і хто зробив ці записи – взагалі без поняття. Мене це не цікавить...

Якщо мене в найближчим часом не посадять, то щось цікавеньке викладу".

Деталі: За словами Лероса, він отримав близько 30-40 годин відео. Чоловік не став говорити, де взяв флешку із записами, пославшись на те, що це зараз вивчає сдіство.

Депутат також каже, що кримінальні справи на нього відкрили за ініціативи глави Офіса президента Андрія Єрмака.

Пряма мова: "Абсурдність ситуації в тому, що Єрмак написав пост в неділю, а в понеділок о 9 ранку, документи вже від СБУ зайшли в ДБР. Щоб з такими темпами вони реальних корупціонерів садили.

Кому підпорядковується СБУ, ДБР і зараз Генпрокуратура (Офіс генерального прокурора – УП)? Це призначення було Офісу президента. Після Ірини Венедиктової (новий генпрокурор, яка до цього керувала Держбюро розслідувань – УП) в ДБР залишилося два її зама, яких вона туди притягла, зараз один з них т.в.о. директора ДБР. Це повний контроль трьох структур. І всі ці 3 структури мене по повній намагаються клепати...

Я намагався ще місяць тому зустрітися з президентом, поговорити з ним і пояснити градус напруження, який існує у фракції, і про існування розколу країни. Але мені, на жаль, не вдалося. Припускаю, що Андрій Борисович (Єрмак – УП) вплинув на це".

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

Гостями попередніх таких ефірів були співак і лідер парламентської партії "Голос" Святослав Вакарчук, бізнесмен Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавируса, та координатор київського волонтерського штабу боротьби з поширенням коронавіруса Ігор Ліскі.

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