"Українська правда" з 19:10 31 березня транслює онлайн-інтерв’ю з депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом, який опублікував так звані "плівки Єрмака".

Подивитись інтерв'ю та поставити власні запитання в коментарях можна на Facebook УП.

Онлайн-інтерв'ю – новий формат, який УП запустила в умовах карантину. Під час ефіру глядачі мають змогу в режимі реального часу поставити свої питання.

Гостями попередніх таких ефірів були співак і лідер парламентської партії "Голос" Святослав Вакарчук, бізнесмен Андрій Ставніцер, який курирує Одеську область під час пандемії коронавируса, та координатор київського волонтерського штабу боротьби з поширенням коронавіруса Ігор Ліскі.

Передісторія: