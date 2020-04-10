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Піку епідемії 14 квітня не буде, ми можемо його обійти – головний санлікар

П'ятниця, 10 квітня 2020, 08:49
Піку епідемії 14 квітня не буде, ми можемо його обійти – головний санлікар

Піку захворюваності коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні, який прогнозувався на 14-15 квітня, не буде, допускає головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1", Liga.net

Пряма мова: "Ми можемо його (пік епідемії – ред.) обійти, якщо будемо дотримуватися карантинних заходів. До введення карантинних заходів пік очікувався на 14 квітня. Зараз математичне моделювання показує, що 14 квітня піку у нас не буде.

Зараз ми порівнюємо всі країни ЄС, за скільки вони дійшли до першої тисячі (хворих на COVID-19)... Україна сьогодні пізніше всіх дійшла до тисячі. Наші заходи показують, що у нас не така стрімка динаміка зростання від 1000 до 10 000".

Цьому передувало: 4 квітня Ляшко заявляв, що в Україні очікується пік зараження коронавірусом 14-15 квітня в разі недотримання українцями жорстких карантинних заходів.

За даними Центру громадського здоров'я, на ранок 9 квітня в Україні було виявлено 1892 підтверджених випадки зараження коронавірусом, із них 57 летальних, 45 осіб одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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