Пика эпидемии 14 апреля не будет, мы можем его обойти – главный санврач

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Пятница, 10 апреля 2020, 08:49

Пика заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, который прогнозировался на 14-15 апреля, не будет, допускает главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу" телеканала "1+1", Liga.net

Прямая речь: "Мы можем его (пик эпидемии – ред.) обойти, если будет соблюдать карантинные меры. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля.

Сейчас математическое моделирование показывает, что 14 апреля пика у нас не будет.

Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи... Украина сегодня позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1000 до 10 000".

Этому предшествовало: 4 апреля Ляшко заявлял, что в Украине ожидается пик заражения коронавирусом 14-15 апреля в случае не соблюдения украинцами жестких карантинных мер.

По данным Центра общественного здоровья, к утру 9 апреля в Украине было выявлено 1892 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 57 летальных, 45 человек выздоровели.

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия Минздрав


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