COVID-19 набирает обороты: за сутки в Украине 311 новых случаев и 12 смертей
За последние сутки в Украине подтвердили заболевание COVID-19 у 311 человек, 12 человек в течение суток умерли в результате коронавируса.
Источник: Центр общественного здоровья, Министерство здравоохранения Украины
Детали: По состоянию на 9 утра 10 апреля в Украине – 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.
За минувшие сутки, 8 апреля, количество больных COVID-19 в Украине выросло на 224, умерших – на 5. В последние дни суточный прирост случаев каждый раз больший.
За 9 апреля в Центр поступило 862 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.
Больше всего больных диагностировано в столице и Киевской области, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 119 случаев;
Волынская область – 41 случай;
Днепропетровская область – 52 случая;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 41 случай;
Закарпатская область – 56 случаев;
Запорожская область – 54 случая;
Ивано-Франковская область – 254 случая;
Кировоградская область – 82 случая;
г. Киев – 348 случаев;
Киевская область – 140 случаев;
Львовская область – 82 случая;
Луганская область – 3 случая;
Николаевская область – 0 случаев;
Одесская область – 46 случаев;
Полтавская область – 20 случаев;
Ровенская область – 85 случаев;
Сумская область – 63 случая;
Тернопольская область – 196 случаев;
Харьковская область – 6 случаев;
Херсонская область – 27 случаев;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черновицкая область – 366 случаев;
Черкасская область – 86 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.
Этому предшествовало: Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко накануне заявил, что Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в середине апреля, хотя его прогнозировали на 14-15 апреля.