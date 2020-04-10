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COVID-19 набирает обороты: за сутки в Украине 311 новых случаев и 12 смертей

Пятница, 10 апреля 2020, 09:44
COVID-19 набирает обороты: за сутки в Украине 311 новых случаев и 12 смертей

За последние сутки в Украине подтвердили заболевание COVID-19 у 311 человек, 12 человек в течение суток умерли в результате коронавируса.

Источник: Центр общественного здоровья, Министерство здравоохранения Украины

Детали: По состоянию на 9 утра 10 апреля в Украине – 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

За минувшие сутки, 8 апреля, количество больных COVID-19 в Украине выросло на 224, умерших – на 5. В последние дни суточный прирост случаев каждый раз больший.

За 9 апреля в Центр поступило 862 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.

 
МОЗ

Больше всего больных диагностировано в столице и Киевской области, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

 
ЦОЗ

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 119 случаев;

Волынская область – 41 случай;

Днепропетровская область – 52 случая;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 41 случай;

Закарпатская область – 56 случаев;

Запорожская область – 54 случая;

Ивано-Франковская область – 254 случая;

Кировоградская область – 82 случая;

г. Киев – 348 случаев;

Киевская область – 140 случаев;

Львовская область – 82 случая;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 0 случаев;

Одесская область – 46 случаев;

Полтавская область – 20 случаев;

Ровенская область – 85 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 196 случаев;

Харьковская область – 6 случаев;

Херсонская область – 27 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черновицкая область – 366 случаев;

Черкасская область – 86 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.

Этому предшествовало: Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко накануне заявил, что Украина может избежать пика заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в середине апреля, хотя его прогнозировали на 14-15 апреля.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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