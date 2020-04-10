Засідання Ради планують на 14:00 понеділка

Позачергове засідання Верховної Ради заплановане на 14:00 13 квітня.

Джерело: спікер ВР Дмитро Разумков на брифінгу 10 квітня

Пряма мова: "На нараді обговорили ті питання, які скоріше за все будуть виноситися на позачергове засідання ВР у понеділок. Засідання орієнтовно відбудеться о 14 годині.

Сподіваюсь, що воно буде тривати не дуже довго, бо більша частина питань була обговорена, і було досягнуто згоди щодо їх розгляду на нарадах, робочих групах, у комітетах".

Деталі: На засідання, за словами Разумкова, планують винести кілька питань.

Зокрема, питання бюджету, якому була присвячена більша частина наради 10 квітня. Спікер ВР додав, що ще будуть засідання бюджетного комітету і будуть ще враховуватись пропозиції і правки, які озвучило керівництво парламенту і представники фракцій і груп.

Також розглянуть закон про національну інфраструктуру геопросторових даних – геокадастр, щоб унормувати і запустити процес підготовки до майбутнього відкриття ринку землі.

Крім того, у порядок денний внесуть законопроєкт №3320, пов'язаний з боротьбою з коронавірусом, проєкт про посилення відповідальності за пожежі у лісах і полях та законопроєкт про внесення змін до закону про Антимонопольний комітет.

Також розглянуть подолання вета президента на законопроєкт №1049 і 13 постанов, які забороняють Разумкову, як голові ВР, підписувати закон про ринок землі.

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