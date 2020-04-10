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Заседание Рады планируют на 14:00 понедельника

Пятница, 10 апреля 2020, 11:55
Заседание Рады планируют на 14:00 понедельника

Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 14:00 13 апреля.

Источник: спикер ВР Дмитрий Разумков на брифинге 10 апреля

Прямая речь: "На совещании обсудили те вопросы, которые скорее всего будут выноситься на внеочередное заседание ВР в понедельник. Заседание ориентировочно состоится в 14 часов.

Надеюсь, что оно будет длиться не очень долго, потому что большая часть вопросов была обсуждена, и было достигнуто соглашение по их рассмотрению на совещаниях, рабочих группах, в комитетах". 

Детали: На заседание, по словам Разумкова, планируют вынести несколько вопросов.

В частности, вопрос бюджета, которому была посвящена большая часть совещания 10 апреля. Спикер ВР добавил, что еще будут заседания бюджетного комитета и будут еще учитываться предложения и правки, которые озвучило руководство парламента и представители фракций и групп.

Также рассмотрят закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных – Геокадастр, чтобы нормировать и запустить процесс подготовки к будущему открытию рынка земли.

Кроме того, в повестку дня внесут законопроект №3320, связанный с борьбой с коронавирусом, проект об усилении ответственности за пожары в лесах и полях и законопроект о внесении изменений в закон об Антимонопольном комитете.

Также рассмотрят преодоление вето президента на законопроект №1049 и 13 постановлений, запрещающих Разумкову, как председателю ВР подписывать закон о рынке земли.

Предыстория: 

  • Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявлял, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится ориентировочно 13 апреля.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков ДмитрийВерховная Радазаконодательство
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