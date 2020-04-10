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Чорновол повідомили про підозру у підпалі офісу "Партії регіонів" в 2014 році і смерті людини

П'ятниця, 10 квітня 2020, 12:45
Чорновол повідомили про підозру у підпалі офісу Партії регіонів в 2014 році і смерті людини

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили народному депутату України VIII скликання Тетяні Чорновол про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, повідомили про підозру народному депутату України VIII скликання. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України)".

Деталі: В ДБР заявляють, що, за попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій знаходився офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який знаходився у приміщені партійного офісу.

10 квітня 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем проживання підозрюваної. У Бюро заявляють, що у Чорновол вилучено речі, "які мають доказове значення для розслідування", предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, набої.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід — Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань.

У разі доведення вини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Що було раніше: 10 квітня, о 6 ранку, до помешкання Тетяни Чорновол під Києвом приїхали слідчі Державного бюро розслідувань й провели обшук у справі про смерть Володимира Захарова при підпалі офісу "Партії регіонів" (на Липській 10 у Києві) 18 лютого 2014 року.

Передісторія:

  • 10 квітня, о 6 ранку, до помешкання Тетяни Чорновол під Києвом приїхали слідчі Державного бюро розслідувань й провели обшук у справі про смерть Володимира Захарова при підпалі офісу "Партії регіонів" (на Липській 10 у Києві) 18 лютого 2014 року.
  • Чорновол вручили підозру і викликали на допит на 12:00 вівторка, у неї вилучили одяг, який вона носила під час "Революції гідності" і зокрема 18 лютого 2014 року.
  • Тетяна Чорновол була журналісткою й активною учасницею Євромайдану і "Революції гідності". 25 грудня 2013 року її сильно побили на трасі під Києвом і залишили в кюветі непритомну.
  • Чорновол була депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії "Народний фронт".

"Українська правда" в Threads

Теми: Чорновол ТетянаДБРЄвромайданМайдан
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