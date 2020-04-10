Чорновол сообщили о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и смерти человека

Следователи Государственного бюро расследований сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Чорновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) ".

Детали: В ГБР заявляют, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса.

10 апреля 2020 следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемого. В Бюро заявляют, что в Черновол изъяты вещи, "которые имеют доказательственное значение для расследования", предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним: По данным СМИ, во время штурма протестующими центрального офиса "Партии регионов" в центре Киева погиб инженер Владимир Захаров.

Татьяна Черновол была журналисткой и активной участницей Евромайдана и "Революции Достоинства" в конце 2013-го – начале 2014 годов. Ей приписывают проникновения в автомобиль СБУ с прослушкой и причастность к захвату здания столичных властей. В декабре 2013 года ее предупреждали о возможном аресте.

25 декабря 2013 года на Черновол совершили покушение на трассе под Киевом: у села Гора черный "Porsche Cayenne протаранил ее "Chevrolet Aveo", а затем молодчики избили ее до потери сознания и оставили в кювете.