Чорновол сообщили о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и смерти человека

Следователи Государственного бюро расследований сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Чорновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) ".

Детали: В ГБР заявляют, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса.

10 апреля 2020 следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемого. В Бюро заявляют, что в Черновол изъяты вещи, "которые имеют доказательственное значение для расследования", предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Что было раньше:10 апреля, в 6 утра, в дом Татьяны Черновол под Киевом приехали следователи Государственного бюро расследований и провели обыск по делу о смерти Владимира Захарова при поджоге офиса "Партии регионов" (на Липской 10 в Киеве) 18 февраля 2014 года.

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