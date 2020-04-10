Чорновол сообщили о подозрении в поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году и смерти человека
Следователи Государственного бюро расследований сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Чорновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) ".
Детали: В ГБР заявляют, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса.
10 апреля 2020 следователями ГБР проведены обыски по месту жительства подозреваемого. В Бюро заявляют, что в Черновол изъяты вещи, "которые имеют доказательственное значение для расследования", предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление Государственного бюро расследований.
В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Что было раньше:10 апреля, в 6 утра, в дом Татьяны Черновол под Киевом приехали следователи Государственного бюро расследований и провели обыск по делу о смерти Владимира Захарова при поджоге офиса "Партии регионов" (на Липской 10 в Киеве) 18 февраля 2014 года.
Предыстория:
- 10 апреля, в 6 утра, в дом Татьяны Черновол под Киевом приехали следователи Государственного бюро расследований и провели обыск по делу о смерти Владимира Захарова при поджоге офиса "Партии регионов" (на Липской 10 в Киеве) 18 февраля 2014 года.
- Черновол вручили подозрение и вызвали на допрос к 12:00 вторника, у нее изъяли одежду, которую она носила во время "Революции достоинства" и в частности 18 февраля 2014 года.
- Татьяна Черновол была журналисткой и активной участницей Евромайдана и "Революции достоинства". 25 декабря 2013 года ее сильно избили на трассе под Киевом и оставили в кювете без сознания.
- Черновол была депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Народный фронт".