На Донбасі важко поранили військового

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 12:47

10 квітня військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення у результаті ворожого обстрілу у Донецькій області, його стан важкий.  

Джерело: пресцентр Операції об’єднаних сил

Дослівно: "10 квітня на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення".

Деталі: Постраждалого воїна оперативно доставили до військово-медичного закладу та надали належну меддопомогу. Стан здоров’я пораненого важкий.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність вогнем у відповідь.

Відзначається, що противник на свої агресивні дії і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.

Передісторія: 

  • 9 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об’єднаних сил. Один український герой загинув, двоє захисників отримали поранення.

Українська правда
Теми: Донбас ООС війна


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