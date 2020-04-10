На Донбасі важко поранили військового

10 квітня військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення у результаті ворожого обстрілу у Донецькій області, його стан важкий.

Джерело: пресцентр Операції об’єднаних сил

Дослівно: "10 квітня на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення".

Деталі: Постраждалого воїна оперативно доставили до військово-медичного закладу та надали належну меддопомогу. Стан здоров’я пораненого важкий.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність вогнем у відповідь.

Відзначається, що противник на свої агресивні дії і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.

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