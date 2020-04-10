На Донбасі важко поранили військового
П'ятниця, 10 квітня 2020, 12:47
10 квітня військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення у результаті ворожого обстрілу у Донецькій області, його стан важкий.
Джерело: пресцентр Операції об’єднаних сил
Дослівно: "10 квітня на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення".
Деталі: Постраждалого воїна оперативно доставили до військово-медичного закладу та надали належну меддопомогу. Стан здоров’я пораненого важкий.
Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність вогнем у відповідь.
Відзначається, що противник на свої агресивні дії і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.
Передісторія:
- 9 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об’єднаних сил. Один український герой загинув, двоє захисників отримали поранення.
Українська правда