На Донбассе тяжело ранили военного

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Пятница, 10 апреля 2020, 12:47

10 апреля военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение в результате вражеского обстрела в Донецкой области, его состояние тяжелое.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "10 апреля в Донецкой области в результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение".

Детали: Пострадавшего воина оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медпомощь. Состояние здоровья раненого тяжелое.

Военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность ответным огнем.

Отмечается, что противник на свои агрессивные действия и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников.

Предыстория: 

  • 9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил. Один украинский герой погиб, двое защитников получили ранения.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС война


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