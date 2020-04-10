Зеленський домовився про зустріч з президентом Кореї, але вже після карантину

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 12:52

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Кореї Мун Чже Ін за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів для України, сторони домовилися про двосторонні візити після карантину та обговорили безвіз.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів. Їх уже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні".

Деталі: Президенти обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медобладнання.

Також обговорювалися питання запровадження взаємного безвізового режиму між країнами.

Сторони домовилися здійснити обмін візитами після завершення пандемії.

В ОП повідомили, що окрему увагу президенти приділили розвитку торговельно-економічної взаємодії, а також висловили задоволення зростанням товарообігу між країнами попри негативні наслідки пандемії для світової економіки.

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Передісторія: 

  • 31 березня в Україні почали розподіляти між регіонами 100 тисяч ПЛР-тестів, які напередодні прибули з Південної Кореї.
  • 31 березня з Китаю до України привезли ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Українська правда
Теми: Зеленський карантин коронавірус Covid-2019


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