Зеленський домовився про зустріч з президентом Кореї, але вже після карантину
Президент Володимир Зеленський подякував президенту Кореї Мун Чже Ін за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів для України, сторони домовилися про двосторонні візити після карантину та обговорили безвіз.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Пряма мова Зеленського: "Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів. Їх уже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні".
Деталі: Президенти обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медобладнання.
Також обговорювалися питання запровадження взаємного безвізового режиму між країнами.
Сторони домовилися здійснити обмін візитами після завершення пандемії.
В ОП повідомили, що окрему увагу президенти приділили розвитку торговельно-економічної взаємодії, а також висловили задоволення зростанням товарообігу між країнами попри негативні наслідки пандемії для світової економіки.
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Передісторія:
- 31 березня в Україні почали розподіляти між регіонами 100 тисяч ПЛР-тестів, які напередодні прибули з Південної Кореї.
- 31 березня з Китаю до України привезли ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).