Президент Володимир Зеленський подякував президенту Кореї Мун Чже Ін за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів для України та попросив гуманітарної допомоги у вигляді медобладнання.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів. Їх уже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні".

Деталі: Президенти обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медобладнання.

Також обговорювалися питання запровадження взаємного безвізового режиму між країнами.

Сторони домовилися здійснити обмін візитами після завершення пандемії.

В ОП повідомили, що окрему увагу президенти приділили розвитку торговельно-економічної взаємодії, а також висловили задоволення зростанням товарообігу між країнами попри негативні наслідки пандемії для світової економіки.

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