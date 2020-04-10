Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський попросив у президента Кореї медобладнання

П'ятниця, 10 квітня 2020, 12:52
Зеленський попросив у президента Кореї медобладнання

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Кореї Мун Чже Ін за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів для України та попросив гуманітарної допомоги у вигляді медобладнання.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів. Їх уже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні".

Деталі: Президенти обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медобладнання.

Також обговорювалися питання запровадження взаємного безвізового режиму між країнами.

Сторони домовилися здійснити обмін візитами після завершення пандемії.

В ОП повідомили, що окрему увагу президенти приділили розвитку торговельно-економічної взаємодії, а також висловили задоволення зростанням товарообігу між країнами попри негативні наслідки пандемії для світової економіки.

Читайте також: В інтернеті вимагали, щоб я розкривав коробки, фотографував. Депутат розповів, як везли тести з Китаю

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • 31 березня в Україні почали розподіляти між регіонами 100 тисяч ПЛР-тестів, які напередодні прибули з Південної Кореї.
  • 31 березня з Китаю до України привезли ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Українська правда
Теми: ЗеленськийкарантинкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський обговорив "зернову угоду" з Ердоганом
Зеленський про останні вбивчі дії Росії: Буде відповідь
Результати перевірки військкоматів мають бути до кінця місяця – Зеленський
Останні новини
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
Усі новини...
Реклама: