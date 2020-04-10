Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Кореи Мун Чжэ Ин за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тысяч ПЦР-тестов для Украины и попросил гуманитарной помощи в виде медоборудования.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Благодарен Кореи за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тысяч ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе".

Детали: Президенты обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медоборудования.

Также обсуждались вопросы внедрения взаимного безвизового режима между странами.

Стороны договорились осуществить обмен визитами после завершения пандемии.

В ОП сообщили, что особое внимание президенты уделили развитию торгово-экономического взаимодействия, а также выразили удовлетворение ростом товарооборота между странами несмотря на негативные последствия пандемии для мировой экономики.

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