Зеленский попросил у президента Кореи медоборудования
Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Кореи Мун Чжэ Ин за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тысяч ПЦР-тестов для Украины и попросил гуманитарной помощи в виде медоборудования.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Прямая речь Зеленского: "Благодарен Кореи за быстрое выполнение контракта по продаже 100 тысяч ПЦР-тестов. Их уже используют в украинских больницах. Нам важна ваша поддержка в этом вопросе".
Детали: Президенты обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медоборудования.
Также обсуждались вопросы внедрения взаимного безвизового режима между странами.
Стороны договорились осуществить обмен визитами после завершения пандемии.
В ОП сообщили, что особое внимание президенты уделили развитию торгово-экономического взаимодействия, а также выразили удовлетворение ростом товарооборота между странами несмотря на негативные последствия пандемии для мировой экономики.
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Предыстория:
- 31 марта в Украине начали распределять между регионами 100 тысяч ПЦР-тестов, которые накануне прибыли из Южной Кореи.
- 31 марта из Китая в Украину привезли еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).