Коронавірус: у Тернополі комендантської години вирішили не вводити

Тернопільський міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації вирішив не запроваджувати комендантської години у місті на вихідні, попри коронавірус.

Джерело: Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом

Дослівно: "Комендантської години з 11 до 13 квітня у Тернополі не буде.

У місті продовжують діяти усі карантинні заходи і обмеження, які раніше прийняли на засіданнях міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації".

Деталі: Водночас, у місті посилять патрулювання у місцях відпочинку, на контрольно-пропускних пунктах, на вулицях.

Тернополян закликали залишатися вдома.

Станом на ранок у Тернопільській області 196 хворих на коронавірус, з них 131 жителі Монастириського району.

У Тернополі 10 хворих на COVID-19, 7 з них знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Водночас, загалом у лікарнях Тернополя – 16 хворих на COVID-19.

Що було раніше: На Волині, Закарпатті та Буковині ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

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