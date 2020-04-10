Коронавірус: у Тернополі комендантської години вирішили не вводити
Тернопільський міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації вирішив не запроваджувати комендантської години у місті на вихідні, попри коронавірус.
Джерело: Тернопільський міський штаб щодо боротьби з коронавірусом
Дослівно: "Комендантської години з 11 до 13 квітня у Тернополі не буде.
У місті продовжують діяти усі карантинні заходи і обмеження, які раніше прийняли на засіданнях міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації".
Деталі: Водночас, у місті посилять патрулювання у місцях відпочинку, на контрольно-пропускних пунктах, на вулицях.
Тернополян закликали залишатися вдома.
Станом на ранок у Тернопільській області 196 хворих на коронавірус, з них 131 жителі Монастириського району.
У Тернополі 10 хворих на COVID-19, 7 з них знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Водночас, загалом у лікарнях Тернополя – 16 хворих на COVID-19.
Що було раніше: На Волині, Закарпатті та Буковині ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.
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Передісторія:
- Станом на ранок 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей.