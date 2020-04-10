Коронавирус: в Тернополе комендантского часа решили не вводить

Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации решил не вводить комендантский час в городе на выходные, несмотря на коронавирус.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом

Дословно: "Комендантского часа с 11 до 13 апреля в Тернополе не будет.

В городе продолжают действовать все карантинные мероприятия и ограничения, которые ранее приняли на заседаниях городского штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации".

Детали: В то же время, в городе усилят патрулирование в местах отдыха, на контрольно-пропускных пунктах, на улицах.

Тернополян призвали оставаться дома.

По состоянию на утро в Тернопольской области 196 больных коронавирус, из них 131 жители Монастырского района.

В Тернополе - 10 больных COVID-19, 7 из них находятся на амбулаторном лечении.

В то же время, в больницах Тернополя - 16 больных COVID-19.

Что было раньше: На Волыни, Закарпатье и Буковине ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

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