Коронавирус: в Тернополе комендантского часа решили не вводить
Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации решил не вводить комендантский час в городе на выходные, несмотря на коронавирус.
Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом
Дословно: "Комендантского часа с 11 до 13 апреля в Тернополе не будет.
В городе продолжают действовать все карантинные мероприятия и ограничения, которые ранее приняли на заседаниях городского штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации".
Детали: В то же время, в городе усилят патрулирование в местах отдыха, на контрольно-пропускных пунктах, на улицах.
Тернополян призвали оставаться дома.
По состоянию на утро в Тернопольской области 196 больных коронавирус, из них 131 жители Монастырского района.
В Тернополе - 10 больных COVID-19, 7 из них находятся на амбулаторном лечении.
В то же время, в больницах Тернополя - 16 больных COVID-19.