Коронавирус: в Тернополе комендантского часа решили не вводить

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Пятница, 10 апреля 2020, 14:37

Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации решил не вводить комендантский час в городе на выходные, несмотря на коронавирус.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом

Дословно: "Комендантского часа с 11 до 13 апреля в Тернополе не будет.

В городе продолжают действовать все карантинные мероприятия и ограничения, которые ранее приняли на заседаниях городского штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации".

Детали: В то же время, в городе усилят патрулирование в местах отдыха, на контрольно-пропускных пунктах, на улицах.

Тернополян призвали оставаться дома.

По состоянию на утро в Тернопольской области 196 больных коронавирус, из них 131 жители Монастырского района.

В Тернополе - 10 больных COVID-19, 7 из них находятся на амбулаторном лечении.

В то же время, в больницах Тернополя - 16 больных COVID-19.

Украинская правда
Темы: Тернополь коронавирус Covid-2019


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