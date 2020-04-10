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Досить шастать: на Київщині рекомендують не ходити у громадських місцях на вихідні і Великдень

П'ятниця, 10 квітня 2020, 16:09
Досить шастать: на Київщині рекомендують не ходити у громадських місцях на вихідні і Великдень

Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує обмежити перебування в громадських місцях на вихідні та свята.

Джерело: пресслужба Київської обласної держадміністрації

10 квітня комісія вирішила запровадити деякі додаткові обмежувальні заходи на території області.

Дослівно: "Щоб стримати цю хвилю, комісія вирішила рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.13 квітня 2020) та з 13 год.00 хв. 18 квітня 2020 до 06.год 00 хвили 21 квітня 2020)".

Деталі: Також комісія просить:

  • Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.
  • Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.
  • Обмежити доступ до місць поховань: не більш, як по двоє людей та у захисних масках.
  • Поінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення правил карантину.
  • Рекомендувати громадянам, за перших ознак респіраторної інфекції, залишатися за місцем перебування (проживання) і негайно звертатися по меддопомогу.

При виявленні в організованих трудових колективах хворих на коронавірус:

  • на 14 календарних днів запроваджувати протиепідемічі обмежувальні заходи до таких суб’єктів господарювання;
  • складати план ліквідації вогнища інфекційного захворювання по кожному такому суб’єкту господарювання та контролювати виконання.

Пік захворювань у Київській області очікують з 11 по 20 квітня.

Що було раніше: На Волині, Закарпатті та Буковині ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія:

  • Станом на ранок 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиївська областькарантин
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