Хватит шастать: на Киевщине усилят карантин на выходные и Пасху
Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует ограничить пребывание людей в общественных местах на выходные и праздники.
Источник: пресс-служба Киевской областной госадминистрации
Дословно: "Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 субботы 11 апреля 2020 до 06.00 13 апреля 2020) и с 13.00 18 апреля 2020 до 06.00 21 апреля 2020)".
Что было раньше: На Волыни, Закарпатье и Буковине ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.