Хватит шастать: на Киевщине усилят карантин на выходные и Пасху

1124 просмотра
Пятница, 10 апреля 2020, 16:09

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует ограничить пребывание людей в общественных местах на выходные и праздники.

Источник: пресс-служба Киевской областной госадминистрации

Дословно: "Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 субботы 11 апреля 2020 до 06.00 13 апреля 2020) и с 13.00 18 апреля 2020 до 06.00 21 апреля 2020)".

Что было раньше: На Волыни, Закарпатье и Буковине ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория:

  • По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус Киевская область карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Китае официально признали, что собаки не еда 10 апреля 2020, 15:52
Суд в Восточной Германии разрешил прогулки на побережье моря, несмотря на карантин 10 апреля 2020, 15:27
Женщину оштрафовали за слухи об односельчанина и коронавирусе 10 апреля 2020, 15:19
Все новости
Главные новости
Нардепа Лероса допросили по делу о "пленки с братом Ермака"
Третья область ограничила передвижение на выходные
Коронавирус победила пожилая пациентка с патологией в Виннице
На Волыни и Закарпатье запретили выходить из дома на выходных
Все новости
коронавирус

Как носить маски правильно и безопасно

Минздрав

Чем болели большинство умерших от коронавируса в Украине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!