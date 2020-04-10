Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует ограничить пребывание людей в общественных местах на выходные и праздники.

Источник: пресс-служба Киевской областной госадминистрации

Дословно: "Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 субботы 11 апреля 2020 до 06.00 13 апреля 2020) и с 13.00 18 апреля 2020 до 06.00 21 апреля 2020)".

Что было раньше: На Волыни, Закарпатье и Буковине ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: