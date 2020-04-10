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Хватит шастать: на Киевщине рекомендуют не ходить в общественных местах на выходные и Пасху

Пятница, 10 апреля 2020, 16:09
Хватит шастать: на Киевщине рекомендуют не ходить в общественных местах на выходные и Пасху

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует ограничить пребывание в общественных местах на выходные и праздники.

Источник: пресс-служба Киевской областной госадминистрации

10 апреля комиссия решила ввести соответствующие дополнительные ограничительные меры на территории области.

Дословно: "Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 субботы 11 апреля 2020 до 06.00 13 апреля 2020) и с 13.00 18 апреля 2020 до 06.00 21 апреля 2020)".

Детали: Также комиссия просит:

  • Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.
  • Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
  • Ограничить доступ к местам захоронений: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.
  • Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение правил карантина.
  • Рекомендовать гражданам, при первых признаках респираторной инфекции, оставаться по месту пребывания (проживания) и немедленно обращаться за медпомощью.

При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом:

  • на 14 календарных дней вводить ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования;
  • составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту и контролировать выполнение.

Пик заболеваний в Киевской области ожидают с 11 по 20 апреля.

Что было раньше: На Волыни, Закарпатье и Буковине ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Предыстория:

  • По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевская областькарантин
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