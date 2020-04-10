Хватит шастать: на Киевщине рекомендуют не ходить в общественных местах на выходные и Пасху
Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует ограничить пребывание в общественных местах на выходные и праздники.
Источник: пресс-служба Киевской областной госадминистрации
10 апреля комиссия решила ввести соответствующие дополнительные ограничительные меры на территории области.
Дословно: "Чтобы сдержать эту волну, комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13.00 субботы 11 апреля 2020 до 06.00 13 апреля 2020) и с 13.00 18 апреля 2020 до 06.00 21 апреля 2020)".
Детали: Также комиссия просит:
- Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.
- Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
- Ограничить доступ к местам захоронений: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.
- Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение правил карантина.
- Рекомендовать гражданам, при первых признаках респираторной инфекции, оставаться по месту пребывания (проживания) и немедленно обращаться за медпомощью.
При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом:
- на 14 календарных дней вводить ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования;
- составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту и контролировать выполнение.
Пик заболеваний в Киевской области ожидают с 11 по 20 апреля.
Что было раньше: На Волыни, Закарпатье и Буковине ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.
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Предыстория:
- По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.