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Разумков показав порядок денний на позачергове засідання 13 квітня

П'ятниця, 10 квітня 2020, 17:30
Разумков показав порядок денний на позачергове засідання 13 квітня

Голова Верховної Ради підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання, яке відбудеться у понеділок 13 квітня о 14:00.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Згідно з документом, на засіданні розглянуть такі питання:

1) законопроєкт про національну інфраструктуру геопросторових даних (друге читання);

2) законопроєкт про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (повторне перше читання із скороченням строку підготовки);

3) законопроєкт про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);

4) законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу);

5) законопроєкт про внесення змін до закону "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету;

6) законопроєкт про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19);

7) закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями президента України від 19.02.2020;

8) проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Що було раніше: Позачергове засідання Верховної Ради заплановане на 14:00 13 квітня.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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