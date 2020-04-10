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Разумков показал повестку дня на внеочередное заседание 13 апреля

Пятница, 10 апреля 2020, 17:30
Разумков показал повестку дня на внеочередное заседание 13 апреля

Председатель Верховной Рады подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00.

Источник: сайт парламента

Детали: Согласно документа, на заседании рассмотрят следующие вопросы:

1) законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение);

2) законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (повторное первое чтение с сокращением срока подготовки)

3) законопроект о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

4) законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира);

5) законопроект о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета;

6) законопроект о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19)

7) закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Украины от 19.02.2020;

8) проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 31 марта 2020 о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Что было раньше: Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 14:00 13 апреля.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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