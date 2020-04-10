На коронавірус в Україні вже заразилися 334 медичних працівника.

Джерело: міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі програми "Подробиці тижня"

Пряма мова Степанова: "З 2203 хворих на коронавірусну інфекцію на сьогоднішній день – 334 медичних працівника. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечити їх засобами індивідуального захисту. Щодня прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч як респіраторів, так і костюмами біозахисту, окулярами. Все це одразу ж постачають в лікарні".

Деталі: Він наголосив, що в усьому світі прослідковується масове зараження медиків коронавірусом. Тільки в Італії захворіли близько 9 тисяч лікарів та медсестер – це 12% від загального числа заражених.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: