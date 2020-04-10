В Україні понад 330 лікарів заразилися COVID-19 – Степанов

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 23:11

На коронавірус в Україні вже заразилися 334 медичних працівника.

Джерело: міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі програми "Подробиці тижня"

Пряма мова Степанова: "З 2203 хворих на коронавірусну інфекцію на сьогоднішній день – 334 медичних працівника. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечити їх засобами індивідуального захисту. Щодня прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч як респіраторів, так і костюмами біозахисту, окулярами. Все це одразу ж постачають в лікарні".

Деталі: Він наголосив, що в усьому світі прослідковується масове зараження медиків коронавірусом. Тільки в Італії захворіли близько 9 тисяч лікарів та медсестер – це 12% від загального числа заражених.

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Передісторія:

  • Станом на ранок 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей.
  • 10 квітня на Закарпатті від коронавірусу помер лікар.
  • Того ж дня у Хмельницькій області від коронавірусу померла працівниця місцевої лікарні.

Теми: МОЗ коронавірус епідемія


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