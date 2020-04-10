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В Украине более 330 медиков заразились COVID-19 – Степанов

Пятница, 10 апреля 2020, 23:11
В Украине более 330 медиков заразились COVID-19 – Степанов

Коронавирусом в Украине уже заразились 334 медицинских работника.

Источник: министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Подробности недели"

Прямая речь Степанова: "Из 2203 больных коронавирусной инфекцией на сегодняшний день - 334 медицинских работника. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Ежедневно прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками. Все это сразу же поставляют в больницы".

Детали: Он отметил, что во всем мире прослеживается массовое заражение медиков коронавирусом. Только в Италии заболели около 9000 докторов и медсестер - это 12% от общего числа зараженных.

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Предыстория:

По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.

10 апреля на Закарпатье от коронавируса умер врач.

В тот же день работница больницы умерла от коронавируса на Хмельнитчине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравкоронавирусэпидемия
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