Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК: Бабиков до должности в ГБР действительно защищал Януковича

Суббота, 11 апреля 2020, 00:05
НАПК: Бабиков до должности в ГБР действительно защищал Януковича

Национальное агентство по предупреждению коррупции пришло к выводу, что заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков ранее осуществлял защиту бывшего президента Виктора Януковича как адвокат.

Источник: ответ НАПК на запрос общественной организации "Адвокатская совещательная группа"

Дословно в документе: "Установлено, что Бабиков А.П. до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту бывшего Президента Украины Януковича В.Ф. в уголовном производстве, досудебное расследование которого обеспечивалось следователями Третьего следственного отдела (отдел по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах) Третьего управления организации досудебных расследований (Управление по расследованию военных преступлений) Государственного бюро расследований.

Этот факт обуславливает существование частного интереса у Бабикова А.П. в ходе и результатах досудебного расследования указанного производства".

Детали: Как объясняют в ОО, дальше НАПК анализирует подчинение отдела, а затем управления по делам Майдана. И поскольку именно это управление было подчинено непосредственно и.о. директора Ирине Венедиктовой, определяет, что Бабиков не обладал должностными полномочиями по принятию решений, совершению или несовершению действий в уголовном производстве, которое составляет его частный интерес. И поэтому НАПК определяет наличие потенциального конфликта интересов у Бабикова, который возникнет автоматически в случае отсутствия директора (или и.о.) ГБР.

Но, отмечают активисты, предоставляя информацию в НАПК о том, в каких именно производствах Бабиков представлял интересы Януковича, из расследуемых ГБР, Венедиктова или непосредственно Бабиков скрыли от агентства, существующие уголовные производства, которые расследовало не управление по делам Майдана. А другие следственные отделы, управление организации досудебных расследований, которое непосредственно подчинено Бабикову.

 

Предыстория:

  • Ранее исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова и ее заместитель Бабиков отрицали, что он непосредственно осуществлял защиту Януковича в суде. Бабиков, в частности, говорил, что делом занималась его юридическая фирма, а он просто иногда подменял адвокатов Янукавича, когда надо было поставить какую-то подпись.
  • В марте Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что назначение Бабикова заместителем директора ГБР могло вызвать конфликт интересов, но он уже устранен.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРскандалБабиковЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: