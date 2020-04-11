НАПК: Бабиков до должности в ГБР действительно защищал Януковича

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Суббота, 11 апреля 2020, 00:05

Национальное агентство по предупреждению коррупции пришло к выводу, что заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков ранее осуществлял защиту бывшего президента Виктора Януковича как адвокат.

Источник: ответ НАПК на запрос общественной организации "Адвокатская совещательная группа"

Дословно в документе: "Установлено, что Бабиков А.П. до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту бывшего Президента Украины Януковича В.Ф. в уголовном производстве, досудебное расследование которого обеспечивалось следователями Третьего следственного отдела (отдел по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах) Третьего управления организации досудебных расследований (Управление по расследованию военных преступлений) Государственного бюро расследований.

Этот факт обуславливает существование частного интереса у Бабикова А.П. в ходе и результатах досудебного расследования указанного производства".

Детали: Как объясняют в ОО, дальше НАПК анализирует подчинение отдела, а затем управления по делам Майдана. И поскольку именно это управление было подчинено непосредственно и.о. директора Ирине Венедиктовой, определяет, что Бабиков не обладал должностными полномочиями по принятию решений, совершению или несовершению действий в уголовном производстве, которое составляет его частный интерес. И поэтому НАПК определяет наличие потенциального конфликта интересов у Бабикова, который возникнет автоматически в случае отсутствия директора (или и.о.) ГБР.

Но, отмечают активисты, предоставляя информацию в НАПК о том, в каких именно производствах Бабиков представлял интересы Януковича, из расследуемых ГБР, Венедиктова или непосредственно Бабиков скрыли от агентства, существующие уголовные производства, которые расследовало не управление по делам Майдана. А другие следственные отделы, управление организации досудебных расследований, которое непосредственно подчинено Бабикову.

 

Предыстория:

  • Ранее исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова и ее заместитель Бабиков отрицали, что он непосредственно осуществлял защиту Януковича в суде. Бабиков, в частности, говорил, что делом занималась его юридическая фирма, а он просто иногда подменял адвокатов Янукавича, когда надо было поставить какую-то подпись.
  • В марте Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что назначение Бабикова заместителем директора ГБР могло вызвать конфликт интересов, но он уже устранен.

Украинская правда
Темы: ГБР скандал Бабиков Янукович


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