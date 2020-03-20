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НАЗК про ексадвоката Януковича у ДБР: порушення могли бути, але вони усунені

П'ятниця, 20 березня 2020, 19:13
НАЗК про ексадвоката Януковича у ДБР: порушення могли бути, але вони усунені

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що призначення Олександра Бабікова, колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича, заступником директора Державного бюро розслідувань могло викликати конфлікт інтересів, але він усунений.

Джерело: повідомлення НАЗК 

Деталі: Нацагентство зазначає, що Бабіков захищав "одного з підозрюваних", справу проти якого вів Третій слідчий відділ ДБР.

Цей відділ входив до управління, підпорядкованого Бабікову. Відповідно, це могло б зумовити конфлікт інтересів.

Однак 21 січня 2020 року т.в.о. директора ДБР Ірина Венедиктова підпорядкувала діяльність відділу безпосередньо собі.

5 лютого 2020 року для справ Майдану було створено окреме управління, підпорядковане також Венедиктовій.

Таким чином, на думку НАЗК, вона "вжила заходів для усунення потенційного конфлікту інтересів".

Наразі Венедиктова вже залишила посаду. Нацагентство каже, що конфлікт може виникнути, якщо Бабіков виконуватиме обов’язки директора ДБР.

Водночас, нині т.в.о керівника відомства призначений інший заступник директора Олександр Соколов.

Передісторія:

  • 20 січня тимчасова виконувачка обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова підписала накази на призначення заступників – Олександра Бабікова та Олександра Соколова.
  • Конкурс на посади заступників директора ДБР був оголошений напередодні нового року і з порушенням законодавства. Бабікова також призначили всупереч зверненню адвокатської дорадчої групи до президента Володимира Зеленського та силовиків.
  • Бабіков працював адвокатом в об'єднанні Aver Lex, відомому захистом експрезидента Віктора Януковича. Як свідчать дані реєстру судових рішень, Бабіков особисто представляв інтереси Януковича у справі щодо перешкоджання та насильства проти майданівців. Зокрема, Бабіков брав участь в оскарженні рішення, яким експрезиденту призначили безкоштовного адвоката.
  • 17 березня Верховна Рада призначила Венедіктову на посаду генерального прокурора України.
  • Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань став Олександр Соколов.

Українська правда

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Теми: БабіковДБРНАЗК
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