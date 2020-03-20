Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що призначення Олександра Бабікова, колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича, заступником директора Державного бюро розслідувань могло викликати конфлікт інтересів, але він усунений.

Джерело: повідомлення НАЗК

Деталі: Нацагентство зазначає, що Бабіков захищав "одного з підозрюваних", справу проти якого вів Третій слідчий відділ ДБР.

Цей відділ входив до управління, підпорядкованого Бабікову. Відповідно, це могло б зумовити конфлікт інтересів.

Однак 21 січня 2020 року т.в.о. директора ДБР Ірина Венедиктова підпорядкувала діяльність відділу безпосередньо собі.

5 лютого 2020 року для справ Майдану було створено окреме управління, підпорядковане також Венедиктовій.

Таким чином, на думку НАЗК, вона "вжила заходів для усунення потенційного конфлікту інтересів".

Наразі Венедиктова вже залишила посаду. Нацагентство каже, що конфлікт може виникнути, якщо Бабіков виконуватиме обов’язки директора ДБР.

Водночас, нині т.в.о керівника відомства призначений інший заступник директора Олександр Соколов.

Передісторія: