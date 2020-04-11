Прізвища людей на обмін змінюються щомиті, щохвилини, щодня — міністр

Кремль ще не надав остаточні списки людей, які братимуть участь в обміні.

Джерело: міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Олексій Резніков в етері телеканалу "Україна 24", повідомляє ZN.ua

Пряма мова: "Принципово в середу... ми домовилися, прозвучала дата – не пізніше 17 квітня. Щоб до Великодня, щоб у ці свята наші люди могли зустріти на підконтрольній території Україні... Ми очікуємо остаточно підтвердження від російської сторони, точної кількості і точних прізвищ, які вони готові включити в обмін.

Але сьогодні зрозуміло, "всіх на всіх" не буде. Буде певна кількість людей, і я б не хотів навіть зараз називати ні прізвища, ні цифри, тому що вони змінюються щомиті, щохвилини, щодня".

Нагадаємо:

У ТКГ домовилися про обмін полоненими не пізніше Великодня

Через карантин і поширення коронавірусу зустріч ТКГ у середу відбувається у форматі відеоконференції.

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